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Avcılar gişeleri 6 gün kapalı! Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avcılar gişeleri 6 gün kapalı! Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları nedeniyle gişe giriş ve çıkışlarının 6 gün süreyle kapatılacağını duyurdu. Eski geçiş gişelerinin yıkım çalışmaları 23 Mayıs saat 23.00'te başlayacak. Sürücülerin alternatif olarak Hadımköy, Ispartakule ve Esenyurt gişelerini kullanmaları istendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu'nun İstanbul Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için başlatılacak çalışma nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu sistemin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının yarın saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.

6 GÜN KAPALI KALACAK

Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği belirtilerek, çalışma süresince Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağı, sürücülerin Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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