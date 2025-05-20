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İstanbullu geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti: Megakentte en çok kaza ne zaman oluyor?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbullu geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti: Megakentte en çok kaza ne zaman oluyor?
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un en büyük sorunu trafiği inceleyen uzmanlar, İstanbullunun geçen yıl trafikte 105 saat kaybettiğini ortaya koydu. En çok kazanın Zeytinburnu'nda gerçekleştiği belirlenirken cuma günü 'kaza günü' oldu. İşte megakentin trafik çilesi.

Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini üzerine yapılan çalışmada trafik sıkışıklık seviyesi yüzde 41 olarak ölçülen İstanbul, bu oranla sıkışıklık sıralamasında Avrupa'da birinci, dünya genelinde 35'inci sırada yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz'ın, doktora tezi olarak hazırladığı Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini'ne ilişkin çalışmasına göre 2024 yılında 97 bin 354 kazanın kayıtlara geçtiği şehirde yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü.

EN ÇOK KAZA ZEYTİNBURNU'NDA

İstanbul'da 2013-2021 arasında 147 bin 626 kaza yaşanırken, bu kazaların 99 bin 512'sinin oluşturduğu trafik sıkışıklığı en fazla 30 dakika, 1751'inin ise en fazla 90 dakika sürdü.

Kentte en çok kaza 2018 ve 2021 yıllarında gerçekleşti, bu yıllar aralığında en çok kaza Zeytinburnu'nda oldu.

İstanbullu geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti: Megakentte en çok kaza ne zaman oluyor? - 1. Resim

CUMA GÜNÜ 'KAZA GÜNÜ'

Kazalar, en çok İstanbul trafiğinin en sıkışık olduğu cuma günleri meydana geldi, bu kazalara en çok otomobiller karışırken, bunu motosiklet ve kamyonetler izledi, en çok 2 araçlı kaza yapıldı.

İstanbullu geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti: Megakentte en çok kaza ne zaman oluyor? - 2. Resim

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından aldıkları kaza verileriyle, kazaların trafikte ne kadar süre sıkışıklığa sebep olacağına dair tahmin modeli geliştirdiklerini kaydeden Korkmaz, "Verileri temizledikten sonra veri setinde yaklaşık 2 bin trafik kazası elde ettik. Trafik kazalarının daha çok işe gidiş ve işe dönüş saatleri dediğimiz sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında ana arter denilen D-100, TEM Otoyolu ve sahil yollarında yaşandığını tespit ettik." diye konuştu.

İstanbullu geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti: Megakentte en çok kaza ne zaman oluyor? - 3. Resim

İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLÜR MÜ?

Korkmaz, trafik sorununa ilişkin, "İstanbul'da trafik çözülür mü? İnsanlar İstanbul'a gelmeye devam ettikçe çözülmez. İstanbul'a girişler engellenmeli, nüfus azaltılmalı. Nüfus veya iş imkanları diğer bölgelere dağıtılmalı. Siz bir yol yapıyorsunuz, o kendi talebini çekiyor. Bugün yapacağınız 10 şeritli yol kısa süreli iyileştirmeye vesile oluyor ama 3-5 yıl sonra orası da artık kilit oluyor, kaldıramaz bir hale bürünüyor. Araç sayılarıyla ilgili bir düzenleme yapılmasının da önemli olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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