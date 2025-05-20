Sabah öksürükle uyandı, aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul'da 41 yaşındaki adam, nefes darlığı ve yoğun öksürükle uyandı. Aynaya bakan adam gördükleri karşısında şoke olup soluğu hastanede aldı.

Küçükçekmece'de yaşayan 41 yaşındaki E.Ö. isimli adam, geçtiğimiz ay uykusundan nefes darlığı ve yoğun öksürükle kalktı. Aynaya bakan adam 2 dişinin olmadığını gördü.

Hemen Bakırköy'de bir hastaneye giden E.Ö., durumu sağlık çalışanlarına anlatınca görüntüleme işlemleri yapıldı. 2 dişin hastanın sol bronşunda olduğu görüldü, solumun yollarındaki sorunların kamerayla teşhis ve tedavisine imkan sağlayan tıbbi bir işlem olan bronkoskopi yapılması için Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

Burada 2 diş bulunduğu yerden başarıyla çıkarılırken hasta tedavisinin ardından taburcu edildi.

SOL BRONŞUNDA ÇIKTI

Yoğun bir öksürükle uyandığını anlatan E.Ö. , "Gece uyurken oldu, sabah işe gitmek için kalktığımda bir nefes darlığı fark ettim sonra hastaneye başvurdum. Röntgen ve BT çekildi, sol bronşumda bir cisim olduğu anlaşıldı. Fark etmeden, gece uyuduğum zaman oldu. Olacağı varmış diyelim ne diyelim, beterin beteri var, daha dikkatli olmalarını öneririm. Takma değil yemek yiyebilmem için 2 tane diş vardı, onları yuttum" dedi.

EN ÇOK İĞNE YUTUYORLAR

Hastasının durumuna ilişkin konuşan Doç. Dr. Efsun Gonca Uğur Chouseın, "En sık toplu iğne aspirasyonuna biz rastlıyoruz. Son yıllarda diş implantlarının tedavisi sırasında kullanılan materyallerin de akciğere kaçmasını çok sık görmeye başladık. Bunun yanında taneler içeren nohut, bezelye, zeytin, kiraz çekirdeği gibi yabancı cisimlere de oldukça sık rastlıyoruz.

Yakınımızdaki kişinin çok sert, kesici, solunum yollarına zarar vermeyeceğini düşündüğümüz bir yabancı cisim aspire ettiğini gördük ve şahit olduysak onlarda Heimlich Manevrası adını verdiğimiz hastanın arkasına geçerek belinden tutarak ve hastayı sarsarak manevramızı yapabiliriz ama bunu çok ısrarla devam ettirmemek gerekiyor.

Israrla devam edersek içerideki yabancı cisim çok daha uzaklara doğru yer değiştirebilir. Hastanın belki de soluk borusuna çok zorlarsak hasar verebilir. Böyle bir durumda birkaç kez denedikten sonra başarılı olmazdıysak hastamızı en yakın acil merkeze ulaştırmalıyız. Bu hasta 2'li bir diş aspire etmiş hem ağırlığı hem de büyüklüğü nedeniyle bu manevra bu hastada yukarıya kadar çıkarılabilse bile kolaylıkla ses tellerini geçemeyeceği için bir fayda sağlamayacaktı.

UZAYAN ÖKSÜRÜK OLURSA DİKKAT!

İnsanlarımızdan geçmeyen, uzayan öksürükleri olursa ve düşündükleri zaman akıllarına gelen akciğerlerine bir yabancı cisim kaçmasından şüphelendikleri durumda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Özellikle küçük çocuklara çok bilinçli olmadıkları yaşlarda küçük taneli oyuncakların ya da gıda maddelerinin verilmemesini eğer bir gıdayı tüketmek zorundalarsa kontrollü bir şekilde vermelerini öneriyorum. Genel durumu bozuk, yaşlı hastalarda da yutma fonksiyonları bozulacağı için onlarda da bazen yabancı cisim aspirasyonları görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.