Avcılar'da bekçiye silahlı saldırı! 20 yaşındaki şüpheli suç makinesi çıktı

Avcılar’da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından durdurulan şahıs, silahla bekçiyi vurdu. Ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki şüpheli şahısın 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahil’de yaşandı. İddiaya göre sahilde devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere direndi. Şüpheli şahıslardan Emirhan B.(20) isimli şahıs yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı.

BEKÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer şahıs gözaltına alındı. Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

20 YAŞINDA SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bekçiyi ağır yaralayan Emirhan B.’un yapılan sorgulamasında suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirhan B.'nin 8 ayrı suç kaydında kasten yaralama ve gasp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı.

Şahısların gözaltı işlemleri devam ediyor.