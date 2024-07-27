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Avcılar'da İETT otobüsü petrol ofisine daldı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü aralarında işçileri taşıyan servis aracının da olduğu 2 araca çarptı. Otobüs petrol ofisinin tabelasına vurarak durabilirken kazada yaralanan üç işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Korkunç kaza sabah 06.45 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Özgür K. idaresindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol üzerinde aynı yönden giden  panelvan araca ardından park halindeki iki araca daha çarptı.

Otobüs daha sonra petrol ofisinin tabelasına vurarak durabildi. Kazada, servis aracının içindeki bulunan 3 işçi yaralandı.

Avcılar'da İETT otobüsü petrol ofisine daldı! Yaralılar var - 1. Resim

İŞÇİLER KABUSU YAŞADI

Araçta bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır, iki kişinin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan yaralı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken diğer iki yaralı ise Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Avcılar'da İETT otobüsü petrol ofisine daldı! Yaralılar var - 2. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Özgür K.'yı gözaltına alarak hakkında “Taksirli Yaralama-Mala Zarar Verme'den işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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