Eyüpsultan'da 250 milyon avroluk yatırımla inşa edilen dev AVM'nin yolları yenilenirken, yanı başındaki yaklaşık 300 metrelik alan çamur ve çukur içinde bırakıldı. Sürücülerin ve mahalle sakinlerinin çilesi haline gelen yola vatandaşlar "Patates tarlası bundan daha iyidir" diyerek isyan etti. Bölge sakinleri, yolun 4-5 ay önce kazıldığını ve öylece bırakıldığını belirterek şikayetlerini dile getirdi.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde İSKİ ve İGDAŞ ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından bozuk durumda kalan yaklaşık 300 metrelik yol, sürücülerin ve mahalle sakinlerinin çilesi haline geldi. Yaklaşık 250 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Florentia Village Outlet Alışveriş Merkezi'ne yalnızca 200 metre uzaklıktaki yolun aylardır onarılmadığını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Alışveriş merkezine ulaşımı sağlayan yolların yenilendiğini ancak kendi kullandıkları yolun çukurlarla dolu olduğunu söyleyen bölge esnafı Erol Ünlü, "Patates tarlası bundan daha iyidir. Kendi aracımın ön takımı zarar görüyor, sürekli tamirciye gidiyoruz" dedi. Araçların bozuk yolda ilerlemekte zorlandığı anlar ise drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde bulunan İhsaniye - İstanbul Yolu Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümü, altyapı çalışmalarının ardından bozuk durumda kaldı. İddiaya göre, bölgede İBB'ye bağlı İSKİ ile İGDAŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından yol eski haline getirilmedi. Adeta patates tarlası gibi olan yolda araçların ilerlerken yaşadığı zorluklar dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların çukurların içerisine girdiği ve zorlanarak cadde üzerinden gitmeye çalıştığı görüldü.

AVM yolları yenilendi, yanı başındakiler çamur ve çukura teslim: Vatandaştan Patates tarlası bundan daha iyidir isyanı

250 MİLYON AVROLUK AVM'NİN 200 METRE ÖTESİNDE BOZUK YOL

Bölgedeki yol sorunu, yakın zamanda görkemli bir açılışla hizmete giren Florentia Village Outlet Alışveriş Merkezi'ne olan yakınlığıyla da dikkat çekti. Yaklaşık 250 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen ve tamamlandığında Avrupa'nın en büyük outlet alışveriş merkezlerinden biri olması hedeflenen Florentia Village'ın çevresindeki ulaşım yollarının yenilendiğini belirten mahalle sakinleri, yaklaşık 200 metre mesafedeki İstanbul Yolu Caddesi'nin ise bozuk durumda bırakılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, alışveriş merkezine ulaşımı sağlayan yolların düzenlenmesine rağmen günlük yaşamda kullandıkları yaklaşık 300 metrelik bölümde aylardır kalıcı bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

AVM yolları yenilendi, yanı başındakiler çamur ve çukura teslim: Vatandaştan Patates tarlası bundan daha iyidir isyanı

ARAÇLARIN ÇUKURLARLA DOLU YOLDAKİ MÜCADELESİ

Bozuk yolun son durumu drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde İstanbul Yolu Caddesi'nin bir bölümünde yol yüzeyinin bozulduğu, araçların çukurlarla dolu güzergâhta ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yaklaşık 300 metrelik yol boyunca oluşan bozuk zemin dikkat çekerken, bölgeden geçen sürücülerin araçlarını dikkatli şekilde kullanmak zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

AVM yolları yenilendi, yanı başındakiler çamur ve çukura teslim: Vatandaştan Patates tarlası bundan daha iyidir isyanı

"PATATES TARLASI BUNDAN DAHA İYİDİR"

Bölgede esnaflık yapan Erol Ünlü, yol sorununun yıllardır devam ettiğini, son aylarda gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Ünlü, "Burada beş yıldır sıkıntı bitmiyor. Arada sırada çalışma yapılıyor ama yine aynı sorun yaşanıyor. Patates tarlası diye nitelendiriyorlar ama patates tarlası bundan daha iyidir diyebilirim. Aşağı yukarı beş altı ay oldu. Görüyorsunuz, burada doğal gaz boruları var. Elektrik dediler, ışıklandırma dediler, doğal gaz dediler ama yol hâlâ bozuk. Çalışan da göremiyoruz. Benim de kendi aracım var. Ön takımı zarar görüyor. Sürekli tamircilerle çalışıyoruz. Başka bir şey değil. Buradan araç geçiyor, yazık günah. Gerçekten yazık günah. Çok kişi bu sıkıntıyı çekiyor. Ben anlayamıyorum, neden çözüm üretilmiyor?" diye konuştu.

AVM yolları yenilendi, yanı başındakiler çamur ve çukura teslim: Vatandaştan Patates tarlası bundan daha iyidir isyanı

"YÜZ METRE İLERİDE AVM VAR, ORANIN YOLLARI ON NUMARA"

Florentia Village'ın çevresindeki yollar ile İstanbul Yolu Caddesi'nin durumunu karşılaştıran Ünlü, bölgedeki ulaşım düzenlemelerinin eşit şekilde yapılmasını istedi.

Ünlü, "Yüz metre ileride büyük bir AVM var. Oranın yollarını yaptılar, on numara, gayet güzel. Ama gel gelelim buranın hali bu. Burası maddi açıdan da çok değerli bir yer. Neden böyle bırakılıyor? İnsan ister istemez düşünüyor. Yolun çökmesi dahil her türlü sıkıntı var burada" ifadelerini kullandı.

AVM yolları yenilendi, yanı başındakiler çamur ve çukura teslim: Vatandaştan Patates tarlası bundan daha iyidir isyanı

"DÖRT BEŞ AYDIR AYNI, KAZDILAR BIRAKTILAR"

Mahalle sakinlerinden Cemalettin Gür de yolun uzun süredir bozuk durumda olduğunu belirterek yapılan çalışmaların kalıcı çözüm sağlamadığını söyledi.

Gür, "Bakan yok ki doğrusu. Dört beş aydan beri aynı. Kazdılar, bıraktılar. Doğru düzgün yapmıyorlar, yine aynı oluyor. Yağmurda dolduruyorlar. Yağmurda iş olur mu? Buranın yerlisiyim, görüyorsun bu vaziyeti, Yazın burası toz duman gidiyordu. Bakan yok hiç. Metro ayağımızda olsa ne olacak? Zenginlere, fakire bir şey yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

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MAHALLE SAKİNLERİ KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

İhsaniye Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'ni kullanan sürücüler ve bölge esnafı, altyapı çalışmalarının ardından bozuk durumda kalan yolun bir an önce onarılmasını istiyor. Vatandaşlar, çevredeki büyük yatırımlarla birlikte ulaşım altyapısının da yenilenmesi gerektiğini belirterek, yaklaşık 300 metrelik yolun asfaltlanmasını ve güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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