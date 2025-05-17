Avrupa'nın en büyüğü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni keşfi duyurdu: Değeri 30 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Dün müjdeli haberi aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık." dedi. Erdoğan, yeni doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Millete verdikleri sözü tuttuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sisteminde büyük reformlar yaptıklarını söyledi.

"Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmet almaya gidiyordu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yurt dışından sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Dün müjdeli haberi aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmalar neticesinde sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMUŞ OLMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ"

2002 yılında iktidar sorumluluğunu üstlenirken ülkemizi 4 sütun üzerinde yükselteceğimiz sözünü vermişti. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün geriye doğru baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"KÖKTEN DEĞİŞİM İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Sağlık sistemimiz dökülüyordu. Ne demek istediğimi yaşı 35-40'ın üzerinde olan vatandaşlarım iyi biliyor. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o günleri yaşamış bir kardeşinizim. Bu mağduriyeti benim gibi her vatandaşımız iyi bilir. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o yapıyı kökten değiştirmek için çok mücadele ettik. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri, 2 milyonun üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi.

"YURT DIŞINDAN SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR"

Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmet almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt dışından sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyorlar. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Belli alanlarda Türkiye küresel bir destinasyona dönüştü. Sağlık turizmi, ülkemizin öne çıktığı alanlardan biri oldu. Bu merkez, inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesinden hastaların geldiği yer olacak.

Türkiye sadece modern sağlık altyapısıyla değil, dünyanın en kapsamlı genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. Herkes bu sistemin kapsam alanı içine girdi. Sağlıkta daha burada sayamayacağımız nice gelişmenin en büyük şahidi milletimizdir. Aynı durum İstanbul için de geçerlidir. Şehrimizin yatak kapasitesini 19715'ten aldık 30726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastanelerini dahil ettiğimizde toplam yatak kapasitemiz 45481'e çıkıyor.

Sağlık tesislerinin yollarını yapmaktan aciz anlayışa rağmen bu kadar hizmeti milletimizin emrine amade kıldık. Attığımız adımlarla İstanbulumuzda ve tüm Türkiye'de sağlık hizmetlerimizin kapasitesini ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

"ÜLKEMİZİN GERÇEK POTANSİYELİNİ AÇIĞA ÇIKARMANIN GAYRETİNDEYİZ"

Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Çevreci maskesi takan 5. kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesiyle ülkemizi farklı bir lige taşıdık.

"75 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ YAPTIK"

Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün tamamlandı. Dün müjdeli bir haber aldık. Çalışmalar neticesinde sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır.