Putin ve Zelenskiy neden İstanbul'a gelmedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İstanbul'da Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yapılan barış zirvesine Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy katılmamıştı. İki liderin görüşmelere neden katılmadığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Akif Bülbül -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun 6. Zirvesi'ne katılım göstermesinin ardından yurda dönerken, uçakta gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yapılan barış zirvesiyle ilgili de konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy'nin İstanbul'a gelmemesiyle ilgili sorulan "Görüşmenin olmaması hangi faktörlere bağlı? Nerede aksaklık yaşandı? Bundan sonra sürecin yine olumlu bir noktaya gelebilmesi için hangi adımların atılması gerekir? Sizin beklentiniz nedir?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

PUTIN VE ZELENSKIY NEDEN GELMEDİ?

İstanbul'da liderler nezdinde görüşmenin olmamasının kendilerinden kaynaklı bir durum olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada aktif konumda olan liderler kimlerdir diye baktığımız zaman, Sayın Putin burada önemli bir baş aktör. Sayın Trump da aynı şekilde baş aktör. Sayın Zelenskiy de aynı durumda. Biz bunların hepsine çağrımızı yaptık." dedi.

"İstanbul'da iki ülkenin heyetlerini bir araya getirmemiz 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın sona ermesi ve bölgede barışın tesisi için son derece önemli." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: