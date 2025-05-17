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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CAATSA mesajı: Çok daha süratli aşacağız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan CAATSA mesajı: Çok daha süratli aşacağız
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verdiğini açıklamasına dair değerlendirmede bulunan Erdoğan, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) sürecinin süratli şekilde aşılacağını belirterek, "Devamının geleceğine de inanıyorum" dedi.

AKİF BÜLBÜL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi sonrası uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğinin açıklanması hakkında yöneltilen 'CAATSA' sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CAATSA mesajı: Çok daha süratli aşacağız - 1. Resim

"ABD'NİN ALDIĞI KARAR ÇOK İSABETLİ"

Erdoğan, "Bu karar, CAATSA yaptırımlarının aşılması anlamında bir ilk adım mıdır? Devamı gelir mi? F-35 süreci hızlanır mı? Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye-Amerika ilişkileri açısından iş birliğinin daha da güçleneceği anlamına mı geliyor? Yeni bir döneme mi giriliyor?" soruları üzerine şu ifadeleri kullandı:

"CAATSA'da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir yumuşama var. ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ve Türkiye'ye yeni atanan ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabulümüzde kendisiyle bunları görüştük, konuştuk. Öyle zannediyorum ki CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız. Bizim iki büyük müttefik NATO üyesi olarak aramızda savunma alanında hiçbir kısıtlama, engel olamaması lazım. Alınan karar, bu bakımdan çok isabetli bir karardır. Stratejik ortaklığımızın ruhuna aykırı olan tüm engellerin kaldırılması, en büyük beklentimiz. Bu yönde atılan her olumlu adım bizim için kıymetli. Devamının geleceğine de inanıyorum."

Erdoğan'dan CAATSA yaptırımları açıklaması: ABD'nin kararı çok isabetli - 2. Resim

"ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Türkiye-ABD ortaklığının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostum Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte bu konularda daha açık, daha yapıcı, daha samimi bir iletişime kavuştuk. Savunma sanayiinden ekonomik ilişkilere, bölgesel güvenlikten küresel sorunlara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkarlarımız var. İş birliğimizi her zaman olduğu gibi karşılıklı saygı ve anlayış temelinde devam ettireceğiz. Bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip. Bu doğrultuda, yapıcı ve sonuç odaklı bir diyalog zemini oluşturmanın gayretindeyiz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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