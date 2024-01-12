Ayasofya’da turistik ziyaretlere ücretli giriş dönemi! İşte giriş ücreti

12 Ocak 2024 15:44 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 15:45

Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde yeni bir düzenleme için bir süredir çalışmalar yapılıyordu. İbadete gelenler ile tarihî camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları bitti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi 15 Ocak’ta hizmete girecek. Gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde gerekli güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

UZUN KUYRUKLARA SON

Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu’nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Bakan Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak.

Caminin İbadet Ortamı Bozulmadan 23 Dilde Bilgi AlınabilecekTarihî caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii’nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaikleri de inceleyebilecek.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde 15 Ocak’ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.Tarihî camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 Avro olacak.

BAKAN ERSOY NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın yabancı turistlere ücret uygulamasının nedenlerini açıklamıştı.

Kararın UNESCO tavsiyesi üzerine alındığını belirten Bakan Ersoy açıklamasında şunları kaydetmişti;

Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok.

Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz.

Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor.

Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak.

YILIN SON GÜNÜ ZİYARETÇİ AKINI OLMUŞTU

Yılın son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turistler akın etti.

2023 yılının son gününde Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya adeta ziyaretçilerle doldu taştı. Güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Ziyaretçiler nedeniyle camide yoğunluk oluştu.