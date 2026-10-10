Aydın'da adliye binası önünde şüpheli paket paniği! Fünye ile patlatıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Adliyesi önüne bırakılan şüpheli bir paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlatırken paketin boş çıktığı belirtildi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde adliye önündeki durakta olan şüpheli paket fünye ile patlatılırken, patlamanın ardından olay yeri ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Olay, öğle saatlerinde Aydın Adliyesi önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, adliye önündeki durakta alüminyum folyoya sarılı şüpheli paket ihbarının sonrasında bölgeye polis ve bomba imha ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini önledi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı. Patlamanın sonrasında paketin boş çıktığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri etrafa saçılan parçalar üstünde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin sonrasında sokak trafiğe açıldı.
Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.