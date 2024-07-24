Aydın’da şüpheli ölüm: İş adamı Fahrettin Bolyurt’un evinde cesedi bulundu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 12:59 - Güncelleme:

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Aydın'ın önde gelen bir inşaat ve yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden Fahrettin Bolyurt evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Bolyurt için olay yeri ekipleri soruşturma başlattı.