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Aydın’da şüpheli ölüm: İş adamı Fahrettin Bolyurt’un evinde cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın’da şüpheli ölüm: İş adamı Fahrettin Bolyurt’un evinde cesedi bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın önde gelen bir inşaat ve yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden Fahrettin Bolyurt evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Bolyurt için olay yeri ekipleri soruşturma başlattı.

Aydın’da kendisinden haber alınmayan iş Adamı Fahrettin Bolyurt’un evinde cesedi bulundu. Adli tabip tarafından yapılan kontrolde Bolyurt'un ölümü şüpheli bulunması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Edinilen bilgiye göre; Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden Fahrettin Bolyurt'tan haber alamayan yakınları eve gitti. Şahsın hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis nezaretinde eve girdi. Evde Fahrettin Bolyurt'u hareketsiz vaziyette bulan ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. 

Aydın’da şüpheli ölüm: İş adamı Fahrettin Bolyurt’un evinde cesedi bulundu - 1. Resim

ADLİ TABİP ÇAĞRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine eve adli tabip de çağrıldı. Adli tabip işadamının ölümünü şüpheli bulunca Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Aydın’da şüpheli ölüm: İş adamı Fahrettin Bolyurt’un evinde cesedi bulundu - 2. Resim

50 yaşlarındaki Fahrettin Bolyurt'un ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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