Denizde kalp krizi geçiren iş adamı Yasin Tokat hayatını kaybetti
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Tokat’tan acı haber geldi.
Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı