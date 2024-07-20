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Denizde kalp krizi geçiren iş adamı Yasin Tokat hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizde kalp krizi geçiren iş adamı Yasin Tokat hayatını kaybetti
Kuşadası, Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Tokat’tan acı haber geldi.

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi. 

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi. 

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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