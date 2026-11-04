Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay’ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı 1 aylık meslekten men cezasını ifade özgürlüğü ihlali sayarak kararı yeniden yargılama yapılmak üzere idare mahkemesine gönderdi. Karatay, 2018'de başlatılan soruşturma sonrası aldığı men cezasını Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay'a aşı uygulamalarına ilişkin açıklamaları nedeniyle verilen geçici olarak meslekten alıkoyma cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Karatay'ın, yazılı ve görsel medyadaki aşı uygulamasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle İstanbul Tabip Odası 2018'de disiplin soruşturması başlattı.

AYM'den Canan Karatay'ın 'aşı' sözleri hakkında karar: Hak ihlali sayıldı

Soruşturma sonucu, Karatay'a bir ay süreyle "geçici olarak meslekten alıkoyma" cezası verildi.

Karatay, hakkındaki disiplin cezasının iptali talebiyle açtığı davanın reddedilmesi üzerine AYM'ye hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

AYM'den Canan Karatay'ın 'aşı' sözleri hakkında karar: Hak ihlali sayıldı

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, Karatay'ın uzman hekim ve akademisyen olduğu hatırlatılarak, ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ulaşılabilir, belirli ve öngörülebilir bir kanun hükmüne dayanması, keyfiliği önleyecek yeterli güvencelerin bulunması gerektiği vurgulandı.

Karatay'a verilen disiplin cezasının dayanağını 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesinin oluşturduğu belirtilen kararda, söz konusu maddede hekimlere uygulanacak disiplin cezalarının düzenlendiği aktarıldı.

Düzenlemenin, "hangi somut fiil ve olguya, hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığının öngörülebilmesine yasal çerçevede imkan tanımadığına" işaret edilen kararda, "Verilecek disiplin cezaları bakımından keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvencenin sağlanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Yüksek Mahkemenin, 6023 sayılı Kanun'un 39. maddesini 2025'te Anayasa'nın 2. maddesine aykırı bularak iptal ettiği anımsatılan kararda, Karatay'a verilen disiplin cezasının uygulanmasına ilişkin açık bir yasal düzenlemenin bulunmadığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle disiplin cezasının kanunilik şartını taşımadığına hükmeden AYM, Karatay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala