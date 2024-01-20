AYM'den drone cezalarına iptal

20 Ocak 2024 04:49 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 04:55

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Anayasa Mahkemesi (AYM) Bayburt Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Anayasa Mahkemesinin gündemine taşınan Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “İnsansız Hava Araçları” başlığını taşıyan, izinsiz drone uçuranlara verilecek para cezasını’ düzenleyen maddenin iptal istemini görüştü. Söz konusu maddede sivil havacılığı düzenlemek amacıyla getirilen kurallara uymayanlara 1.000 TL’den 10 bin TL’ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyordu.

Başvuruda, idari para cezası uygulanacak eylemin unsurlarını belirleme yetkisinin yasama organına ait olduğu ancak kuralla bu yetkinin idareye verildiği belirtilerek, bu durumun suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal ettiği bildirildi.

‘KEYFÎ UYGULAMA’ UYARISI

Başvuruyu görüşen AYM, Kanun’un 144. maddesinin dördüncü fıkrasını, anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Yüksek Mahkeme’nin iptal hükmü, kararın ortaya çıkardığı hukuki boşluğun doldurulabilmesi amacıyla TBMM tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması için dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Kuralın, sivil havacılığı düzenlemek amacıyla konulduğuna işaret edilen kararda, hukuk devletinin temel ilkelerinden birinin “belirlilik” olduğu belirtildi. Söz konusu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin “keyfî” uygulamalarına imkân tanımamasının gerektiği kaydedildi.