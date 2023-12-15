AYM'den tartışılacak karar: Zina davasında tazminat olmaz

15 Aralık 2023 05:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 05:18

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM), eşinin bir başkasıyla kendisini aldattığını iddia ederek boşanan adamın, aldatmaya konu olan üçüncü kişiye karşı tazminat davası açamayacağına karar verdi. Anayasa Mahkemesinin gündemine yansıyan dava konusu olay Konya’da yaşandı. 2001 yılında evlenen Ömer S. ve A.K, 10 yıl sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına, çocukların velayetinin ise babaya verilmesine karar verdi. Dosyanın temyiz sürecinde ise Yargıtay, yerel mahkemenin erkeği de sorumlu tutan kararını bozarak, kadının güven sarsıcı davranışlarının çiftin barışmasını engellediğini ifade edip, kocanın kusurlu olmadığına hükmetti.

KİŞİLİĞİNE SALDIRI YOK!

Ömer S. evliliğinin devam ettiği süreçte eski eşi A.K. ile birlikte olduğu iddiasıyla H.M.Z. aleyhine tazminat davası açtı. Söz konusu ilişki nedeniyle kişilik haklarının zarar gördüğünü savunan Ömer S’nin davası önce yerel mahkeme, ardından da Yargıtay tarafından reddedildi. Dosya bu defa AYM’nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme ise aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine hükmetti ancak, karar AYM üyelerini böldü. AYM Başkan Vekili Kadir Özkaya, üyeler Basri Bağcı ve Muhterem İnce’nin muhalif kaldığı kararda, Yargıtay’ın içtihadı birleştirmeye ilişkin hükümlerine atıfta bulunuldu. Yargıtay’ın ‘kişilik hakkı ihlali’ yoksa , aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat talep edemeyeceğine ilişkin kararlarını hatırlatan mahkeme, H.M.Z’nin Ömer S’nin kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eyleminin bulunmadığını ifade ederek tazminat talep edilemeyeceğine hükmetti.