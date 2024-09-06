Azdavay Belediye Başkanı'nın yeğeninin korkunç sonu!

Kocaeli'de Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan'ın yeğeni geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğanay Taşkan'ın cenazesi acılı aileye teslim edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Dün Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T4 tüneli çıkışında İstanbul istikametinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savruldu.

Kazada motosiklette bulunan Doğanay Taşkan ve Ş.V. yaralandı. İzmit ilçesindeki bir özel hastanede tedavi altına alınan Doğanay Taşkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.V.’nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TAŞKAN AİLESİNİ YIKAN HABER

Kazada hayatını kaybeden Doğanay Taşkan’ın Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Doğanay Taşkan’ın cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından acılı ailesi tarafından teslim alındı. Taşkan'ın cenazesinin öğle namazını müteakiben Kastamonu’nun Azdavay ilçesindeki Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.