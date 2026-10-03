Azınlık vakfı okullarının rant amacıyla devredileceği iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakfı okullarının rant amacıyla devredileceği iddialarını yalanlayarak sürecin sadece deprem güçlendirme bildiriminden ibaret olduğunu açıkladı.

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Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, azınlık vakıflarına ait okul binalarının “rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği” yönündeki iddiaları yalanlandı.

"EL KOYMA VE DEVİR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bahse konu okul binaları, bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetindedir. Bu taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişim kesinlikle söz konusu değildir.

"DEPREM RİSKİNE KARŞI GÜÇLENDİRME YAPILMALI"

Yapılan çalışma, ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara, yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir.

Deprem riskine karşı alınan teknik ve koruyucu tedbirleri, çeşitli hassasiyetler üzerinden çarpıtarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik çıkarmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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