Babasının telefonu meşgul diye ihbar etti, gerçek ortaya çıktı! Yüzsüz dolandırıcıların cevabı şoke etti

Antalya'da bir genç kız babasının telefonunun uzun süre meşgul olması üzerine polisi arayarak dolandırıldığından şüphelendiğini söyledi. Ekipler Mehmet Keskin'i telefonla konuşurken buldu. Banka personeli ve polis ekipleri vatandaşı uzun süre dolandırıldığına ikna etmeye çalıştı. Keskin, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 bin lira gönderdiğini söyleyip "3 saattir onlarla uğraşıyorum. Bana paranın tamamını gönder, sadaka mı gönderiyorsun dediler" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen film gibi olayda, bir genç kız polisi arayarak 2 saatten uzun süredir babası Mehmet Keskin'in telefonun meşgul olduğunu, bir banka şubesinde yüklü miktarda parası bulunduğunu ve dolandırıldığından şüphelendiğini söyledi.

GENÇ KIZ İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

Genç kızın ihbarı ile harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede belirtilen banka şubesine gitti. Mehmet Keskin'i kulağında telefon ile banka şubesine girerken yakalayan polis ekipleri şahsı telefondaki kişinin dolandırıcı olduğuna inandırmak için büyük çaba sarf etti.

DOLANDIRILDIĞINA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Banka görevlileri ve polis ekiplerinin güçlükle dolandırıldığına ikna ettiği Mehmet Keskin'in kısa süre önce bir kez daha bankaya geldiği ve vadesiz hesabından para gönderdiği öğrenildi.

BANKA PERSONELİ DE UYARMIŞ

Keskin'in durumundan şüphelenen banka veznesindeki görevli çalışanın kendisini uyarması üzerine parayı kuzenine gönderdiğini söylediği öğrenildi. İlk etapta dolandırıcılara hesabında bulunan 10 bin TL'yi gönderdiği öğrenilen Keskin'in bir süre sonra banka şubesine geri geldiği belirtildi.

10 BİN LİRAYA SADAKA DEMİŞLER

Vadeli hesabındaki tüm parasını dolandırıcılara göndermek üzereyken polisler ve banka görevlileri sayesinde dolandırıldığını anlayan Mehmet Keskin, “Telefonla arayan kişiler polis olduklarını, kimliklerimizin kopyalanıp üzerimize hat çıkarıldığını, ailemin tüm kimliklerinin kopyalandığını söylediler. İşyerinden izin al gel, bankadaki paranı vereceğimiz IBAN'a gönder dediler. 3 saattir onlarla uğraşıyorum. 10 bin lira gönderdim. Bana paranın tamamını gönder, sadaka mı gönderiyorsun dediler” diye konuştu.