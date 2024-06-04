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Bağcılar'daki istismar skandalında karar çıktı! Metin Şenay'a 293 yıl hapis

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağcılar&#039;daki istismar skandalında karar çıktı! Metin Şenay&#039;a 293 yıl hapis

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Şenay’ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Türkiye geçtiğimiz aylarda Bağcılar'daki istismar olayıyla yankılanmıştı. İlçede su dükkanı işleten Metin Şenay'ın, 2019-2023 yılları arasında çok sayıda çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı. 

Polisi görünce kaçan gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Metin Şenay hakkında karar çıktı. Mahkeme istismar suçlusunun  293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

METİN ŞENAY DÜKKANINA GİZLİ ODA YAPMIŞTI

Skandal olayın iddianamesinde çok sayıda çarpıcı detay yer almıştı. Gizli bir odanın olduğu, sucunun mağdur çocukları burada istismar ettiği belirtilmişti. 

Öte yandan iddianamede gizli odada duvara yapıştırılmış şekilde “Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma konuşurken fısıltı ile konuş, sağa sola zarar verme, dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim gerekirse öldürürüm bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap ben sana en iyi şekilde bakayım” şeklinde bir yazının görüldüğü de aktarılmıştı. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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