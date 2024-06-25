Bahar Çiftçi'nin ölümünün ardından komşuları isyan etti: Acil çözüm istiyoruz

Tekirdağ'da yaşayan Bahar Çiftçi, evinde ölü bulundu. Çiftçi'nin yaşadığı apartmanın sakinleri dairenin kötü durumda olduğunu söyleyip “Acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi evinde ölü bulundu. Çiftçi’nin evinin temizlenmesi isteyen apartman sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin çok kötü durumda olduğundan bahseden komşuları, “Acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'EVLERİMİZİ BÖCEK BASACAK'

Genç yaşta hayatını kaybeden Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin açılmasıyla birlikte apartmanı kötü koku sardığını ifade eden apartman sakinleri, “Dairenin içi kullanılmaz halde. Kapı açıldığından beri evlerimizde oturamıyoruz.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi’nden bir an önce bu konu ile ilgili çözüm bulmasını istiyoruz. Dairenin içi yürünemeyecek durumda. Evlerimizi böcek basar diye korkuyoruz. Acil çözüm istiyoruz” dedi.



