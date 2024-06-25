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Bahar Çiftçi'nin ölümünün ardından komşuları isyan etti: Acil çözüm istiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahar Çiftçi&#039;nin ölümünün ardından komşuları isyan etti: Acil çözüm istiyoruz
Tekirdağ, Kapaklı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da yaşayan Bahar Çiftçi, evinde ölü bulundu. Çiftçi'nin yaşadığı apartmanın sakinleri dairenin kötü durumda olduğunu söyleyip  “Acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi evinde ölü bulundu. Çiftçi’nin evinin temizlenmesi isteyen apartman sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin çok kötü durumda olduğundan bahseden komşuları, “Acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahar Çiftçi'nin ölümünün ardından komşuları isyan etti: Acil çözüm istiyoruz - 1. Resim

'EVLERİMİZİ BÖCEK BASACAK'

Genç yaşta hayatını kaybeden Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin açılmasıyla birlikte apartmanı kötü koku sardığını ifade eden apartman sakinleri, “Dairenin içi kullanılmaz halde. Kapı açıldığından beri evlerimizde oturamıyoruz.

Bahar Çiftçi'nin ölümünün ardından komşuları isyan etti: Acil çözüm istiyoruz - 2. Resim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi’nden bir an önce bu konu ile ilgili çözüm bulmasını istiyoruz. Dairenin içi yürünemeyecek durumda. Evlerimizi böcek basar diye korkuyoruz. Acil çözüm istiyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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