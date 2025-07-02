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Bahçede çim biçerken kolunu kaptırdı! İmdadına helikopter ambulans koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bahçede çim biçerken kolunu kaptırdı! İmdadına helikopter ambulans koştu
Diyarbakır, Lice, Kazalar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yaşayan Zeynel Buluttekin, çim biçme makinesine kolunu kaptırdı. 46 yaşındaki talihsiz adam helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Lice ilçesinde çim biçme makinesiyle çalışan Zeynel Buluttekin’in sağ el bileği kazayla kesildi. 

Bahçede çim biçerken kolunu kaptırdı! İmdadına helikopter ambulans koştu - 1. Resim

HELİKOPTER AMBULANS DEVREYE GİRDİ

Yakınları tarafından Diyarbakır Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buluttekin’in sağ el bileğinde ciddi tendon kesiği tespit edildi. 

İlk müdahalenin ardından durumu ciddi görülen hasta için ambulans helikopter talep edildi. 

Bahçede çim biçerken kolunu kaptırdı! İmdadına helikopter ambulans koştu - 2. Resim

Ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirilen Buluttekin’in Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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