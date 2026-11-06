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Bahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük

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Bahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük
Başlık ResmiBahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il, bin ilçe" projesini açıklamasının ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde il olma talebi yeniden gündeme geldi. Cizreliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında verdiği sözü hatırlatarak ilçenin il statüsüne kavuşmasını istiyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il, bin ilçe" projesini kamuoyuyla paylaşmasının ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde il olma beklentisi yeniden gündeme geldi. Cizreliler, ilçenin tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek il statüsüne kavuşması yönündeki taleplerini yineledi.

Bahçeli, proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğünü açıklamıştı. Yeni illerin, il olma potansiyeli taşıyan yerleşim yerleri arasından ilgili devlet kurumlarının belirleyeceği nesnel ölçütler doğrultusunda ve TBMM tarafından kararlaştırılacağını belirtmişti.

Tarihi boyunca Asur, Roma, Bizans, Abbasi, Artuklu ve Zengi gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Cizre, geçmişte önemli ticaret ve kültür yollarının kesişim noktalarından biri oldu. İslam dünyasının önemli ilim merkezleri arasında yer alan ilçe, 12. yüzyılda Artuklu sarayında görev yapan ve robotiğin öncülerinden kabul edilen İsmail el-Cezeri ile 16. yüzyıl mutasavvıf ve şairlerinden Şeyh Ahmed el-Cezeri gibi isimlerle de tanınıyor. Osmanlı döneminde uzun süre Bohtan Beyliği'nin merkezi olan Cizre, bugün de sınır ticareti, tarım ve ulaşım açısından bölgenin önemli merkezleri arasında bulunuyor.

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"CİZRE KRİTERLERİ FAZLASIYLA KARŞILIYOR"

Araştırmacı-yazar Abdulaziz Bilge, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Cizre'nin il olması yönünde yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Erdoğan'ın ilçenin tarih boyunca kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, bölgenin şehir merkezi konumunda bulunduğunu ve il olma hakkının Cizre'ye verilmesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Bilge, bu açıklamaların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Cizre'nin il olabilmek için gerekli kriterleri karşıladığını savunan Bilge, ilçenin il statüsüne kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.

Esnaf İlhan Budak da Cizre'nin il olmasını istediklerini belirterek, bunun tarihi, kültürel ve sosyoekonomik açıdan ilçeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Budak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Cizre'nin il yapılması yönündeki taleplerini iletti.

Bahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük
Başlık ResmiBahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük

"MÜJDELİ HABERİ EN KISA ZAMANDA BEKLİYORUZ"

Cizre Tanıtım ve Yaşatma Platformu Başkanı Tarık Oran ise ilçenin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Cizre'nin nüfusunun 185 bini aştığını söyleyen Oran, il olma beklentilerinin uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti. İl statüsünün ilçenin ekonomi, sağlık, kültür ve turizm alanlarında gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Oran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda müjdeli haber beklediklerini söyledi.

Bahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük
Başlık ResmiBahçeli umut verdi, bir ilçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü işaret etti! Beklentileri büyük
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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