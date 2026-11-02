MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı “100 İl 1000 İlçe” projesine ilişkin konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit’in il olma kriterlerini karşıladığını belirtti. Ertaş “Körfez'de yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığını düşünüyorum. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor” dedi.

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin resmi nüfusunun 176 bin 251 olmasına rağmen fiili nüfusun kış dönemlerinde dahi 250 binin altına düşmediğini belirterek, Edremit Körfezi'nin il olma hedefi açısından önemli bir nüfus avantajına sahip olduğunu söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edremit'in kayıtlı nüfusunun 176 bin 251 olduğunu belirten Ertaş, fiili nüfusun ise bunun çok üzerinde olduğunu söyledi.

“FİİLİ NÜFUSU ÇOK DAHA YÜKSEK”

Edremit Körfezi'ndeki beş ilçenin resmi nüfusunun yaklaşık 370 bin seviyesinde olduğunu ifade eden Ertaş, fiili nüfusun ise çok daha yüksek olduğunu belirtti. Ertaş, "Kışın en yoğun olduğu dönemlerde bile Körfez'de yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığını düşünüyorum. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor. Balıkesir merkezin nüfusundan daha büyük bir nüfus hareketinden söz ediyoruz" dedi.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

EKONOMİK, TİCARİ AÇIDAN GÜÇLÜ

Edremit'in ve Körfez bölgesinin ekonomik, ticari ve nüfus yoğunluğu açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Ertaş, nüfusun büyüklüğünün il olma yönündeki değerlendirmelerde önemli bir kriter olduğunu söyledi.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

“POTANSİYELİ VAR”

Bölgenin her geçen yıl daha fazla göç aldığını ve kamu hizmetlerine olan ihtiyacın da aynı oranda arttığını belirten Ertaş, Edremit'in gelecekte il statüsüne kavuşabilecek potansiyelde olduğunu ifade etti.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin hazırladığı projeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

Bahçeli, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerin değerlendirilmesinde “nüfus büyüklüğü, ekonomik ve sosyal gelişme potansiyeli, coğrafi konum ve özellikler, kamu hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar, stratejik konum" gibi kriterlerin ele alınacağını belirtmişti.

Mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapının yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında, il sayısının 100'e, ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Balıkesir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBalıkesir

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