Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor
Başlık Resmiİl olmaya aday ilçenin beledi yebaşkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı “100 İl 1000 İlçe” projesine ilişkin konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit’in il olma kriterlerini karşıladığını belirtti. Ertaş “Körfez'de yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığını düşünüyorum. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor” dedi.

Kaydet
|

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin resmi nüfusunun 176 bin 251 olmasına rağmen fiili nüfusun kış dönemlerinde dahi 250 binin altına düşmediğini belirterek, Edremit Körfezi'nin il olma hedefi açısından önemli bir nüfus avantajına sahip olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Devlet Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı! İşte 100 il 1000 ilçe projesindeki tam liste
GÜNDEM

Devlet Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı! İşte 100 il 1000 ilçe projesindeki tam liste

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edremit'in kayıtlı nüfusunun 176 bin 251 olduğunu belirten Ertaş, fiili nüfusun ise bunun çok üzerinde olduğunu söyledi.

“FİİLİ NÜFUSU ÇOK DAHA YÜKSEK”

Edremit Körfezi'ndeki beş ilçenin resmi nüfusunun yaklaşık 370 bin seviyesinde olduğunu ifade eden Ertaş, fiili nüfusun ise çok daha yüksek olduğunu belirtti. Ertaş, "Kışın en yoğun olduğu dönemlerde bile Körfez'de yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığını düşünüyorum. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor. Balıkesir merkezin nüfusundan daha büyük bir nüfus hareketinden söz ediyoruz" dedi.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor
Başlık Resmiİl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

EKONOMİK, TİCARİ AÇIDAN GÜÇLÜ

Edremit'in ve Körfez bölgesinin ekonomik, ticari ve nüfus yoğunluğu açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Ertaş, nüfusun büyüklüğünün il olma yönündeki değerlendirmelerde önemli bir kriter olduğunu söyledi.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor
Başlık Resmiİl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

“POTANSİYELİ VAR”

Bölgenin her geçen yıl daha fazla göç aldığını ve kamu hizmetlerine olan ihtiyacın da aynı oranda arttığını belirten Ertaş, Edremit'in gelecekte il statüsüne kavuşabilecek potansiyelde olduğunu ifade etti.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor
Başlık Resmiİl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin hazırladığı projeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor
Başlık Resmiİl olmaya aday ilçenin belediye başkanından yeşil ışık! Kriterleri karşılıyor

Bahçeli, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerin değerlendirilmesinde “nüfus büyüklüğü, ekonomik ve sosyal gelişme potansiyeli, coğrafi konum ve özellikler, kamu hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar, stratejik konum" gibi kriterlerin ele alınacağını belirtmişti.

Mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapının yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında, il sayısının 100'e, ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması hedefleniyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Balıkesir
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.