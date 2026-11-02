MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısını değiştirmeyi hedefleyen "100 İl, 1000 İlçe Projesi" kapsamında il statüsü kazanabilecek 19 ilçeyi açıkladı. Polatlı, Alanya, Tarsus, Fethiye ve Bandırma'nın da aralarında bulunduğu ilçeleri tek tek sıralayan Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını önerdiklerini belirtti. Yeni düzenlemeyle kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ait olacağı vurgulandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin il ve ilçe sayısının artırılmasını öngören "100 İl, 1000 İlçe Projesi"ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, il olabilecek 19 ilçeyi ilk kez tek tek sıraladı.

Türkiye'nin nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri, ulaşım imkânları ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçlarının değiştiğine dikkat çeken Bahçeli, mevcut idari yapılanmanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı! İşte 100 il 1000 ilçe projesindeki tam liste

İL OLABİLECEK 19 İLÇE BELLİ OLDU

Devlet Bahçeli, il statüsüne yükseltilmesi önerilen ilçelerin belirlenmesinde nüfus büyüklüğünün yanı sıra ekonomik gelişmişlik, ulaşım, turizm, tarım, lojistik, stratejik konum ve bölgesel kalkınma potansiyelinin dikkate alındığını belirtti.

Bahçeli'nin açıkladığı il olabilecek 19 ilçe, bölgelere göre şöyle sıralandı:

İç Anadolu Bölgesi

Polatlı (Ankara)

Ereğli (Konya)

Karadeniz Bölgesi

Ünye (Ordu)

Vezirköprü (Samsun)

Ereğli (Zonguldak)

Doğu Anadolu Bölgesi

Erciş (Van)

Doğubeyazıt (Ağrı)

Ahlat (Bitlis)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Ergani (Diyarbakır)

Midyat (Mardin)

Siverek (Şanlıurfa)

Akdeniz Bölgesi

Elbistan (Kahramanmaraş)

Kozan (Adana)

Alanya (Antalya)

Tarsus (Mersin)

Ege Bölgesi

Fethiye (Muğla)

Akhisar (Manisa)

Marmara Bölgesi

Lüleburgaz (Kırklareli)

Bandırma (Balıkesir)

Devlet Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı! İşte 100 il 1000 ilçe projesindeki tam liste

TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E, İLÇE SAYISI 1000'E ÇIKABİLİR

MHP'nin hazırladığı proje kapsamında Türkiye'deki 81 il sayısının 100'e, 922 ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması hedefleniyor.

Bahçeli, 19 yeni il kurulmasının yanında 78 yeni ilçenin de oluşturulabileceğini ifade etti. Yeni ilçelerin, yapılacak ayrıntılı çalışmalar doğrultusunda mevcut illere veya kurulması önerilen yeni illere bağlanabileceğini belirtti.

Projenin yalnızca yeni idari birimler oluşturmayı amaçlamadığını vurgulayan Bahçeli, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Devlet Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı! İşte 100 il 1000 ilçe projesindeki tam liste

BAHÇELİ: BU ÇALIŞMA BİR SON DEĞİL

İl statüsüne yükseltilmesi önerilen ilçelerin kesinleşmiş bir liste olmadığını belirten Bahçeli, özellikle nüfusu 100 binin üzerinde bulunan birçok ilçenin il olmak istediğini hatırlattı.

Yeni illerin kurulmasında yalnızca nüfusun değil, ekonomik kapasite, tarihi ve kültürel önem, gelişme potansiyeli ve stratejik konum gibi unsurların da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, ilerleyen dönemlerde yeni illerin de kurulabileceğini belirterek karar yetkisinin ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda TBMM'ye ait olduğunu vurguladı.

YENİ İLLER KURULURSA NE DEĞİŞECEK?

Bahçeli, projenin hayata geçirilmesi durumunda eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını savundu.

Yeni idari yapılanmayla mevcut il merkezlerinin üzerindeki hizmet yükünün azaltılması, karar alma süreçlerinin yerelleştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Projenin ekonomik etkilerine de değinen Bahçeli, sanayi, ticaret, tarım ve turizm bakımından gelişmiş ilçelerin daha güçlü bir idari yapıya kavuşmasının yatırım ve istihdam imkânlarını artırabileceğini belirtti.

Devlet Bahçeli il olabilecek 19 ilçeyi açıkladı! İşte 100 il 1000 ilçe projesindeki tam liste

BELEDİYELERİN YETKİLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

MHP lideri, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki dağılımının yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesini öneren Bahçeli, idari belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Bahçeli ayrıca muhtarlık kurumunun güçlendirilmesini, kamu personel rejiminin liyakat esasına göre yapılandırılmasını ve yerel yönetimlerde denetim mekanizmalarının artırılmasını istedi.

BELEDİYELERDE YOLSUZLUK VE DENETİM VURGUSU

Yerel yönetimlerde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen Bahçeli, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Belediyelerin imar planlamalarının daha sıkı denetlenmesini isteyen Bahçeli, mali ve idari denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi, usulsüzlüklere karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının artırılması çağrısında bulundu.

19 YENİ İL VE 78 İLÇENİN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Projenin kamu maliyesine etkisine ilişkin soruları da yanıtlayan Bahçeli, yeni illerin kurulmasının belirli bir maliyet oluşturacağını kabul etti.

Ancak tamamen yeni kamu teşkilatları oluşturmak yerine mevcut ilçe teşkilatlarının personel, hizmet binası, araç ve teknik altyapılarından yararlanılmasının planlandığını belirtti.

Bahçeli, bu yöntemle maliyetlerin sınırlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

19 İLÇENİN İL OLMASI KESİNLEŞTİ Mİ?

Bahçeli'nin açıkladığı 19 ilçe, MHP'nin "100 İl, 1000 İlçe Projesi" kapsamında il statüsüne yükseltilmesini önerdiği yerleşim yerlerinden oluşuyor.

Ancak ilçelerin il olması konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Yeni illerin kurulabilmesi için ilgili kurumların değerlendirmelerinin ardından TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Bahçeli, projeye ilişkin çalışmaların devam edeceğini ve ilerleyen süreçte yeni il ve ilçelerin oluşturulmasına yönelik adımlar atılabileceğini ifade etti.

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