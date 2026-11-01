İşte il olmaya aday yerler! Bahçeli'nin "100 il" açıklamasından sonra gözler bu ilçelerde
Türkiye'nin idari haritasında tarihi bir değişimin kapısı aralanıyor! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı “100 İl 1000 İlçe” projesi, yıllardır il olma hayali kuran ilçelerde heyecanı artırdı. 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören projenin ardından gözler, nüfusu, ekonomik gücü ve stratejik konumuyla öne çıkan yerleşim yerlerine çevrildi. Peki, Türkiye'nin yeni illeri hangileri olabilir? İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler ve dikkat çeken özellikleri...
TÜRKİYE'NİN HARİTASI YENİDEN ÇİZİLEBİLİR!
Türkiye'de yıllardır tartışılan yeni il ve ilçe kurulması konusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.
“100 İl 1000 İlçe” projesi kapsamında Türkiye'nin mevcut idari yapısında önemli değişiklikler yapılması hedefleniyor. Özellikle nüfusu hızla büyüyen, ekonomisi gelişen ve bulunduğu bölgenin merkezi haline gelen ilçeler, il olma ihtimaliyle dikkat çekiyor.
Henüz hangi ilçelerin il statüsüne kavuşacağı kesinleşmese de Türkiye'nin dört bir yanında “Bizim ilçe il olacak mı?” sorusu konuşulmaya başlandı.
BAHÇELİ RAKAMI AÇIKLADI: 19 YENİ İL, 78 YENİ İLÇE!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin hazırladığı projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugün 81 il ve 922 ilçeden oluşan Türkiye'nin idari yapısının, söz konusu hedef doğrultusunda yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
Projenin hayata geçirilmesi halinde il sayısı 100'e, ilçe sayısı ise 1000'e yükselecek. Ancak hangi ilçelerin il olacağına ilişkin resmî bir liste açıklanmış değil. Yeni il ve ilçelerin kurulabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ÖNEMLİ?
Bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesinde yalnızca nüfus büyüklüğü değil, ekonomik gelişmişlik, coğrafi konum, ulaşım imkânları ve kamu hizmetlerine erişim gibi birçok unsur önem taşıyor.
Özellikle bağlı bulunduğu il merkezine uzak olan, çevresindeki yerleşim yerlerine hizmet veren ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip ilçeler bu tartışmalarda öne çıkıyor.
Sanayi üretimi, tarım, turizm ve ticaret potansiyeli de ilçelerin bölgesel önemini artıran faktörler arasında bulunuyor.
GÖZLER BU 5 İLÇEYE ÇEVRİLDİ!
Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda ilçe, il olma potansiyeliyle gündeme geliyor. Ancak Alanya, Bandırma, Edremit, Fethiye ve Nazilli, nüfusları ve ekonomik yapılarıyla dikkat çeken yerleşim yerleri arasında gösteriliyor.
Turizmden sanayiye, tarımdan ticarete kadar farklı alanlarda gelişen bu 5 ilçe, yeni il tartışmalarının öne çıkan merkezleri arasında yer alıyor.
İşte il olma potansiyeliyle dikkat çeken o ilçeler...
ALANYA: TURİZMİN DEVİ İL OLMAYI BEKLİYOR!
Antalya'nın Alanya ilçesi, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
359 bini aşan nüfusu, gelişmiş konaklama tesisleri, uluslararası turizm hareketliliği ve güçlü ticaret ağıyla dikkat çeken Alanya, ekonomik açıdan birçok şehirle yarışabilecek potansiyele sahip.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçe, turizm gelirleri ve bölgesel ekonomik gücüyle il olmaya aday gösterilen yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
BANDIRMA: SANAYİSİ VE LİMANIYLA ÖNE ÇIKIYOR!
Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Marmara Bölgesi'nin önemli sanayi, ticaret ve ulaşım merkezlerinden biri.
166 bin 836 kişilik nüfusuyla dikkat çeken Bandırma, özellikle liman faaliyetleri, sanayi kuruluşları ve lojistik imkânlarıyla bölge ekonomisinde önemli bir rol oynuyor.
Deniz ulaşımı, üretim kapasitesi ve stratejik konumu sayesinde Bandırma da il statüsü tartışmalarında adı geçen ilçeler arasında yer alıyor.
EDREMİT: TURİZMİN GÖZDESİ YENİ İL OLABİLİR Mİ?
Balıkesir'in Edremit ilçesi, doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve tarımsal üretimiyle öne çıkıyor.
171 bin 700 kişilik nüfusa sahip olan ilçe, özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliğiyle dikkat çekiyor.
Kazdağları ve Edremit Körfezi çevresindeki turizm faaliyetleriyle tanınan ilçe, zeytincilik, ticaret ve turizm alanlarındaki ekonomik gücüyle il olma potansiyeli taşıyan yerleşim yerleri arasında gösteriliyor.
FETHİYE: DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ LİSTEDE!
Muğla'nın Fethiye ilçesi, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan turizm destinasyonlarından biri.
177 bin 569 kişilik nüfusuyla öne çıkan Fethiye, doğal güzellikleri, konaklama kapasitesi ve turizm gelirleriyle güçlü bir ekonomik yapıya sahip.
Ölüdeniz başta olmak üzere dünyaca ünlü turizm noktalarına ev sahipliği yapan Fethiye, il statüsüne yükselme ihtimaliyle gündeme gelen ilçeler arasında bulunuyor.
NAZİLLİ: AYDIN'IN EKONOMİK GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR!
Aydın'ın Nazilli ilçesi, Ege Bölgesi'nin önemli tarım, üretim ve ticaret merkezleri arasında yer alıyor.
162 bin civarındaki nüfusuyla dikkat çeken ilçe, tarımsal üretim kapasitesi, ticari faaliyetleri ve ulaşım bağlantılarıyla bölgesel önem taşıyor.
Gelişmiş ekonomik yapısı ve çevre yerleşimlerle kurduğu ticari ilişkiler sayesinde Nazilli de il olma potansiyeliyle adı anılan ilçeler arasında bulunuyor.
SADECE 5 İLÇE DEĞİL! LİSTE GİDEREK UZUYOR
Türkiye'de il olma potansiyeli taşıdığı değerlendirilen yerleşim yerleri yalnızca bu beş ilçeyle sınırlı değil.
Akdeniz'den Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok ilçenin adı geçmiş yıllarda da yeni il tartışmalarında gündeme geldi.
Özellikle nüfus büyüklüğü, sanayi yatırımları, turizm gelirleri ve mevcut il merkezlerine uzaklıklarıyla dikkat çeken ilçeler, olası bir idari düzenleme öncesinde merak konusu oldu.
SADECE 5 İLÇE DEĞİL! LİSTE GİDEREK UZUYOR
Türkiye'de il olma potansiyeli taşıdığı değerlendirilen yerleşim yerleri yalnızca bu beş ilçeyle sınırlı değil.
Akdeniz'den Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok ilçenin adı geçmiş yıllarda da yeni il tartışmalarında gündeme geldi.
Özellikle nüfus büyüklüğü, sanayi yatırımları, turizm gelirleri ve mevcut il merkezlerine uzaklıklarıyla dikkat çeken ilçeler, olası bir idari düzenleme öncesinde merak konusu oldu.
İŞTE İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN DİĞER İLÇELER!
Daha önceki il olma tartışmalarında adı geçen ilçeler arasında şunlar bulunuyor:
- Yüksekova – Hakkâri
- Midyat – Mardin
- Elbistan – Kahramanmaraş
- Polatlı – Ankara
- Kâhta – Adıyaman
- Kozan – Adana
- Ünye – Ordu
- Ergani – Diyarbakır
- Ereğli – Konya
- Lüleburgaz – Kırklareli
- Cizre – Şırnak
- Erciş – Van
- Karadeniz Ereğli – Zonguldak
- İskenderun – Hatay
- Manavgat – Antalya
- Siverek – Şanlıurfa
- Çorlu – Tekirdağ
- İnegöl – Bursa
- Tarsus – Mersin
Bu ilçeler resmî olarak ilan edilmiş yeni il adayları değil, nüfusları, ekonomik yapıları ve coğrafi özellikleri nedeniyle kamuoyundaki tartışmalarda öne çıkan yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
YENİ İLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
“100 İl 1000 İlçe” projesi kapsamında hangi ilçelerin il statüsüne yükseltileceği ve düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz kesinleşmedi.
Yeni illerin kurulması için TBMM'de kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle aday olarak gösterilen ilçelerin il olacağı yönünde kesin bir karar bulunmuyor.
Buna karşın 19 yeni il ve 78 yeni ilçe hedefinin yeniden gündeme gelmesi, Türkiye'nin idari haritasında yaşanabilecek değişikliklere ilişkin beklentileri artırmış durumda.