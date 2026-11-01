İşte il olmaya aday yerler! Bahçeli'nin "100 il" açıklamasından sonra gözler bu ilçelerde

BAHÇELİ RAKAMI AÇIKLADI: 19 YENİ İL, 78 YENİ İLÇE!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin hazırladığı projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 81 il ve 922 ilçeden oluşan Türkiye'nin idari yapısının, söz konusu hedef doğrultusunda yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesi halinde il sayısı 100'e, ilçe sayısı ise 1000'e yükselecek. Ancak hangi ilçelerin il olacağına ilişkin resmî bir liste açıklanmış değil. Yeni il ve ilçelerin kurulabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.