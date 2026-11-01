Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yapay zeka destekli ölçme-değerlendirme sistemine geçmeye hazırlanıyor. Sınavlar dijitalleşirken öğretmenlerin mesleki gelişimi ve okul yöneticiliği süreçleri de yeniden yapılandırılacak. Türkçe’nin dört temel becerisi ölçülecek, öğretmenlere ölçme-değerlendirme eğitimi verilecek, ABİDE araştırması elektronik ortama taşınacak… İşte detaylar…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme-değerlendirme sistemi oluşturmak için düğmeye bastı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı "okul tabanlı izleme" uygulamasıyla öğrencilerin öğrenme çıktıları ve beceri düzeyleri belirlenecek.

ÖĞRETMENLER DE EĞİTİM ALACAK

Bakanlıkça ölçme-değerlendirme sistemi, yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak. İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabileceği süreç odaklı ve oyun temelli etkinlik örneklerinin yer aldığı materyaller hazırlanacak.

Okullarda yeni sistem! MEB duyurdu, elektronik ortama taşınacak

ARAŞTIRMA, E-ABİDE OLARAK YAPILACAK

Ölçme-değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif şekilde yararlanılacak. 2 yıllık döngüler halinde yürütülen, 4, 8 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması, elektronik ortamda e-ABİDE olarak yapılacak.

Okullarda yeni sistem! MEB duyurdu, elektronik ortama taşınacak

YENİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER

Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde kazandıkları dijital becerileri edinme düzeyleri ortaya konulacak ve merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak. Ayrıca yapay zeka kullanımıyla açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dört temel becerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları geliştirilecek.

Yıllık programa göre, eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak, bireyselleşmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek, uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Bu kapsamda yabancı dil öğretimine yönelik dijital içerikler platform üzerinden kullanıma sunulacak.

Okullarda yeni sistem! MEB duyurdu, elektronik ortama taşınacak

TELAFİ EDİCİ ÇALIŞMALAR

MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun içerikleri 11. ve 12. sınıflar için hazırlanarak sisteme yüklenecek, öğrenme analitiği ve yapay zeka destekli asistan geliştirilerek dijital eğitim platformlarıyla entegrasyonu sağlanacak. Olağanüstü durumlarda eğitimin kesintiye uğramasının öğrenme kayıpları üzerindeki etkisini telafi edici çalışmalar yürütülecek. Eğitim Bilişim Ağının (EBA) içerik yönünden çeşitliliğini artırmak ve zenginleştirmek amacıyla öğretim materyali, eğitsel video, simülasyon, zenginleştirilmiş kitap türünde içerik ve TRT EBA TV programlarının üretilmesine devam edilecek.

MEBİ'YE E-İÇERİKLER ENTEGRE EDİLECEK

Uygulamalı eğitimde ölçme ve değerlendirmenin olağanüstü durumlarda sürdürülebilir kılınması için metotlar çeşitlendirilecek, iş başı eğitim ve uygulamaya dayalı sınavların dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak. İş başı eğitimin ve uygulamaya dayalı sınavların dijital ortamda yürütülmesine katkı sağlayabilecek eğitim teknolojileri çözümlerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla tematik toplantılar gerçekleştirilecek ve toplantı çıktıları raporlanacak.

Yıllık programa göre, öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreci, mesleğe kabulden önceki eğitimden başlanarak mesleğe kabul, mesleki gelişim ve kariyer gelişimi gibi tüm aşamaları, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Böylece öğretmenlik mesleğinin niteliği ve toplumsal statüsü güçlendirilecek.

Okullarda yeni sistem! MEB duyurdu, elektronik ortama taşınacak

Bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişiminin niteliğini ve niceliğini artırmak için mesleki gelişim toplulukları, okul temelli mesleki gelişim, öğretmen-yönetici hareketlilik programları gibi yeni yaklaşımları da içeren işbirliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştirilecek.

Okullarda yeni sistem! MEB duyurdu, elektronik ortama taşınacak

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, güncel gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara uygun olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü yaklaşım doğrultusunda güncellenecek. Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği, mesleki gelişmelerin yanı sıra uluslararası gelişmeleri içerecek şekilde geliştirilerek, öğretmenlerin uygun süre ve düzeylerde yetkinlikleri daha da artırılacak.

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

Konu Açıklama (Özet) Yeni Ölçme-Değerlendirme Öğrenci gelişimi uzun vadeli olarak takip edilecek. Yeni Sınav Uygulaması Ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik, fende okul tabanlı izleme yapılacak. Öğretmen Eğitimleri Sınıf öğretmenlerine süreç ve oyun temelli ölçme eğitimleri verilecek. e-ABİDE ABİDE araştırması 4, 8 ve 10. sınıflar için dijital ortama taşınacak. Yapay Zeka ile Puanlama Açık uçlu sınav soruları yapay zeka tarafından değerlendirilecek. Türkçe Dört Beceri Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri için yeni ölçme araçları geliştirilecek. Dijital İçerikler EBA ve MEBİ platformlarına yeni eğitsel materyal ve simülasyonlar eklenecek. 11 ve 12. Sınıf İçerikleri MEBİ platformu bu seviyedeki öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilecek. Yapay Zeka Asistanı Dijital platformlara yapay zeka destekli eğitim asistanı entegre edilecek. Kriz Eğitimi Altyapısı Uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilip öğrenme kayıpları telafi edilecek. Dijital Uygulamalı Sınavlar İş başı eğitim ve uygulama sınavları dijital yöntemlerle yapılacak. Öğretmenlik Meslek Düzeni Öğretmen yetiştirme, atama ve kariyer süreçleri yeniden yapılandırılacak. Kariyer Eğitimleri Uzman ve başöğretmenlik eğitim programları güncellenecek. Profesyonel Yöneticilik Okul yöneticiliği kurumsallaşacak ve sertifika programları uygulanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala