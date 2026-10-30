MEB ve BiP iş birliğiyle “Okul Veli Asistanı” yenilendi: Veliler, sınav sonuçlarını görebilecek

Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’in, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Okul Veli Asistanı kanalıyla velilerin çocuklarının sınav sonuçlarına ulaşabildiği bildirildi. Geçen yıl kullanıma sunulan kanal üzerinden sınav sonuçlarının yanı sıra sınav tarihleri, devamsızlık bilgileri ve bakanlık duyurularının da takip edilebildiği aktarıldı.

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Okul Veli Asistanı kanalının, özellikle sınav sonuçlarının açıklandığı dönemlerde veliler tarafından kullanıldığı kaydedildi. Birinci dönem sınav haftası ve sonrasındaki günlerde de velilerin kanal üzerinden çocuklarının sınav sonuçlarını öğrenebileceği belirtildi.

SINIF SOHBET GRUPLARI OTOMATİK KURULUYOR

BiP’ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim döneminde Okul Veli Asistanı veliler için yeni bir özellik daha sunuyor. Artık öğretmenler, BiP üzerinde otomatik olarak sınıf sohbet grupları kurulabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sisteminde yer alan, doğrulanmış veli iletişim bilgileriyle öğretmenlerin de dahil olduğu sohbet grupları BiPte devreye giriyor. Böylece öğretmenlerin tek tek veli telefon numarası toplamasına ve grup oluşturmasına gerek kalmıyor. Öğretmenlerin ve velilerin telefon numaraları bu sohbet gruplarında açık bir şekilde gözükmüyor, gizli kalıyor. Dileyen veliler bu gruplara katılabiliyor. Sınıf sohbet gruplarında mesajları yalnızca öğretmenler gönderebiliyor. Yapay zeka destekli Pano özelliği ile önemli içerikler kategorize edilerek paylaşılabiliyor. Veliler de ihtiyaç duydukları içeriklere Pano alanından rahatlıkla ulaşabiliyor.

SADECE VELİLERİN YER ALDIĞI SINIF GRUPLARI DA BİPTE

Veliler, öğretmenlerin dahil olmadığı, sadece sınıftaki velilerinden oluşan ayrı bir sohbet grubuna dahil olabiliyor. Veli sınıf grup sohbetlerinde de yapay zeka özelliği kullanılabiliyor. Böylece veliler anlık takip edemedikleri uzun grup yazışmalarının özetine daha sonra erişebiliyor. Ayrıca Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Pass aboneleri BiPte internet kotalarından ücretsiz bir şekilde harcamadan iletişim kurabiliyor; sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor, mesaj, video ve fotoğraf gönderebiliyor.

‘DUYULAN İHTİYACI GÖSTERİYOR’

BiP Direktörü Eren Önal, BiP Okul Veli Asistanı kanalının genişleyen kapsamına dair şu ifadeleri kullandı:

“Okul Veli Asistanı kanalı, eğitimde güvenli ve tek kanaldan bilgi akışına duyulan ihtiyacı karşılayarak velilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Veliler, bu yılın ilk sınav haftasında da çocuklarının eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri Okul Veli Asistanı (OVA) ‘dan hızlıca öğrenebilecek. Ayrıca sınav tarihleri, devamsızlık bilgileri ve bakanlık duyuruları gibi bilgilere de ulaşabilecek. Bu yıl devreye aldığımız sınıf sohbet gruplarıyla öğretmenler ve veliler arasındaki bilgi paylaşımını da kolaylaştırıyoruz. BiPi önümüzdeki dönemde ek özelliklerle zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

MEB ve BiP iş birliğiyle “Okul Veli Asistanı” yenilendi: Veliler, sınav sonuçlarını görebilecek

Okul veli asistanı kullanımı şu şekilde:

“Okul Veli Asistanı, tüm operatör kullanıcılarının anlık mesajlaşma uygulaması BiP içinde yer alan ‘Keşfet’ alanından ücretsiz olarak katılabileceği bir kanal

Okul Veli Asistanı kanalını aktif bir şekilde kullanabilmek için velilerin ilk kullanımda e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak e-Okul sistemine bağlanması ve öğrencisini kanala eklemesi yeterli.

Veliler, Okul Veli Asistanı ile öğrencilerinin sınav tarihleri, sınav notları, devamsızlık bilgileri ve nakil detaylarına ulaşabiliyor. Ayrıca öğretmenlerden randevu alabiliyor ve sınıf sohbet gruplarına katılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel duyuru ve bilgilendirmeler de Okul Veli Asistanı üzerinden iletiliyor.

Okul Veli Asistanı kanalından gelen bilgiler, Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde, KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde şifrelenerek saklanıyor.”

MEB ve BiP iş birliğiyle “Okul Veli Asistanı” yenilendi: Veliler, sınav sonuçlarını görebilecek

ÖĞRETMENLER SINIF SOHBET GRUPLARINI NASIL KURABİLİR

Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle BiP uygulaması üzerinden, sadece öğretmenler ve idari eğitim personelinin kullanımına açık olan Öğretmen Bilgi Servisi, özel ve güvenli bir iletişim kanalı.

Sınıf sohbet gruplarını oluşturmak için öğretmenler otomatik olarak eklendikleri Öğretmen Bilgi Servisi’ni kullanıyor.

Öğretmen Bilgi Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sistemindeki doğrulanmış veli telefon numaraları ile sohbet gruplarını otomatik olarak kurabiliyor. Veliler ise Okul Veli Asistanı kanalı ve SMS aracılığı ile kendilerine gelen davet üzerinden gruplara katılabiliyor.

Bu gruplarda sadece öğretmenler aktif olarak paylaşım yapabiliyor, Öğretmen Bilgi Sevisi aracılığı ile kendilerine açılan menüler sayesinde de grup yazışmalarını kolaylıkla yönetebiliyor.

BiP operatör fark etmeksizin herkesin kullanımına açık, iOS ve Android cihazlara ücretsiz olarak indirilerek kullanılabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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