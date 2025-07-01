Bahçeli, 'Dublör kullanıyor' diyenlere sert çıktı: Kabak kafalar, özürlü beyinler...

MHP lideri Bahçeli, Leman Dergisi'ndeki karikatür provokasyonunu lanetleyip islamofobi için eylem planı yapılması çağrısı yaptı. Rahatsızlığı sürecinde hakkında çıkan 'Öldü" iddialarına da tepki gösteren Bahçeli, "Yapay zekayla konuştuğumu öne süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyenleri hayretle izledik" dedi. Bahçeli , CHP'nin kurultay davası hakkında ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Leman'da yer alan bir karikatürde Peygamber Efendimize dil uzatılmasını gündemine alan Bahçeli, "İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum" dedi.

Rahatsızlığı sürecinde ortaya atılan 'öldü' iddialarına ise sert tepki gösteren Bahçeli, "Yapay zekayla konuştuğumu öne süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyenleri hayretle izledik" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sözde mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum.

Geçirmiş olduğum rahatsızlık nedeniyle beş buçuk aylık ayrılığa gönülsüz de olsa mecbur kaldık. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi paylaştık. Ancak fitne durur mu? Yapay zekayla konuştuğumu öne süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyenleri hayretle izledik.

Şükürler olsun ki sağlığımız yerindedir. Üstelik yapacak çok işimiz, ulaşılacak çok hedefimiz, titretecek daha çok düşmanımız vardır.

Her yaz mevsimi geldiğinde çıkan orman yangınları... Ormanlar milli servettir. Artık tahammül sınırları aşmıştır.

Orman yangınları için olağanüstü önlemler almak mecburiyetindeyiz. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

CHP'NİN ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Muhalefetin şiddetli bir yıkıma uğradığı aşikardır. Her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması milletimize hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP, sebebi meçhul bir acının pençesindeki, ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir.

Elbette CHP'ni 38'inci kurultayıyla ilgili mutlak butlan davasının ve bu dava duruşmasının ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik içinde olması, Türk demokrasisine hayrına olacağı kanaatindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi gün olan 9 Eylül'e bir olarak ulaşması demokrasi bir fırsattır. Bu tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir.

"CHP'Yİ İKAZ EDİYORUM"

CHP, artık kartel partisidir. Yabancılar karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin, ülkesini ve milletini tartışması hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır.

CHP'yi samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın, tarihe kulak verin. Sessiz çığlığın gazabından da ürkün.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Terörsüz Türkiye doğru adımdır.

PKK silah bırakma sürecini tamamlamalı, kanlı süreç sonlanmalı, barış havası hakim olmalı. Bundan geriye dönüş yoktur, aksi halde sonuç vahim ötesidir.

DEM Parti'nin sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir.

Nükleer silahların kullanımı ile ilgili iddialar feci tehditlerin varlığına işarettir. Yeni bir dünya savaşının fitilini tutuşturmak için adeta planlı bir rekabet söz konusudur. Gazze'de emzik yerine kefenlenmiş çocuklar rezil rüsva olmuş bir dünya gerçeği karşımızdadır. İşte bu ibretlik gerçeğe karşı terörsüz Türkiye milli varlığımızın iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi aşılması mümkün olmayan kale duvarıdır.

Siyonist emperyalist barbarlığın maksadı bellidir. Türkiye’nin etkisizleştirilmesini temin etmektir. Gücüne güç katan savunma sanayinde altın çağını yaşayan milli birlik ve beraberliğini perçinleyen Türkiye’mizi çekemeyen rahatsız ve huzursuz olmasını hedefleyen zülüm projeleri devrededir. Bu habis projeleri yırtıp atacağız. Türkiye’yi canımız ve kanımız pahasına koruyacağız.