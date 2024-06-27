Bahçelievler'de bina çöktü! İstanbul Valiliği son durumu açıkladı

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede sessizlik isteyen AFAD ekipleri enkazı dinlemeye başladı. İstanbul Valiliği son durumu açıkladı, işte olay yerinden ilk görüntüler ve son gelişmeler...

Olay ilçeye bağlı Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta yaşandı. 4 katlı bina bir anda yıkıldı. Büyük bir sese uyanan mahalleli sokağa çıktığında gördüğü manzara ile şoke oldu. Durum yetkililere bildirildi.

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILIYOR

İhbar üzerine adrese çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler ilçesi Zafer mahallesi Yadigar sokakta bulunan 1970 yılında yapıldığı teyit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir."