Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı!

Bahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahçelievler&#039;deki çifte saldırı bağlantılı çıktı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler'de dün gece silah sesleri susmadı. Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'nde sesler peş peşe yükselirken iki saldırının da birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Saldırılarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul'da dün gece kabus dolu anlar yaşandı. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde saat 02.30 sıralarında acil servis bölümüne silahla ateş edilmişti. 

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı.

Bahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı! - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı! - 2. Resim

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, silahlı saldırı ile ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haçlılar bozguna uğratılmıştı... Bin yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haçlılar bozguna uğratılmıştı... Bin yıllık tarih gün yüzüne çıkacak - GündemBin yıllık tarih gün yüzüne çıkacakKayıp Narin Güran'ın babası sitem etti: Bizi incitmeyin! - GündemKayıp Narin Güran'ın babası sitem ettiCumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz - Gündem"Tercih yapmak zorunda değiliz"Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Eli kulağında, 7'nin üzerinde deprem üretecek - Gündem"7'nin üzerindeki deprem çok yıkıcı olacak"3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Arazi kavgasında çok sayıda gözaltı var - GündemArazi kavgasında çok sayıda gözaltı varKaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu - GündemKayıp Rus turistin önce telefonu sonra cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...