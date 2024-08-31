Bahçelievler'deki çifte saldırı bağlantılı çıktı!

Bahçelievler'de dün gece silah sesleri susmadı. Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'nde sesler peş peşe yükselirken iki saldırının da birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Saldırılarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dün gece kabus dolu anlar yaşandı. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde saat 02.30 sıralarında acil servis bölümüne silahla ateş edilmişti.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, silahlı saldırı ile ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi.