Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçelievler’deki saldırılara ilişkin 4 kişi daha tutuklandı

Bahçelievler’deki saldırılara ilişkin 4 kişi daha tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Bahçelievler’deki saldırılara ilişkin 4 kişi daha tutuklandı
Gündem Haberleri  / Ajanslar

İstanbul Bahçelievler'de peş peşe düzenlenen birbiri ile bağlantılı iki saldırı hakkında 5 kişi daha gözaltına alındı. ‘Atız-Casper’ örgüt üyesi oldukları öğrenilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul’da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olayı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 5 kişi daha gözaltına alındı. ‘Atız-Casper’ örgüt üyesi oldukları öğrenilen 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖZALTINA ALINAN 5 'ATIZ-CASPER' ÖRGÜT ÜYESİNDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi daha gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Atız-Casper’ adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kızılcık Şerbeti yeni sezon 13 Eylül Cuma saat 20.00’da başlayacakYemek siparişi sonrası kan aktı! Karısına arkadaşlık teklif edenlerin iş yerini bastı, bıçaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemek siparişi sonrası kan aktı! Karısına arkadaşlık teklif edenlerin iş yerini bastı, bıçaklandı - GündemYemek siparişi sonrası kan aktıOğuz Murat Aci’nin babasından Timur Cihantimur'un bilirkişi raporuna sert tepki - GündemAci’nin babasından bilirkişi raporuna tepkiBolu'da kendini vuran asker hayatını kaybetti - GündemBolu'da kendini vuran asker hayatını kaybettiEge Denizi sallandı! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması - GündemEge Denizi sallandı! AFAD'dan deprem açıklamasıİsrailli esirler Netanyahu'ya ateşkes için seslendi! Hamas görüntüleri yayımladı - Gündemİsrailli esirler Netanyahu'ya ateşkes için seslendi!BRICS başvurusuna rağmen Avrupa Birliği Türkiye'den vazgeçmiyor: Aday ülke statüsü devam edecek - GündemBRICS başvurusuna rağmen AB Türkiye'den vazgeçmiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...