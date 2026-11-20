Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kendisine yönelik iddialarına cevap verdi. 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiği ve hesabından 170 milyon lira çekildiği yönündeki iddiaları reddeden Bolat, "İddia, delilin yerini tutmaz. Tekrarlanan iftiralar hakikate dönüşmez" ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kendisine yönelik iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

7 Ekim'den bu yana kendisine yönelik gerçek dışı beyanların sürdüğünü belirten Bolat, 4 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, 10 saatlik oturum boyunca Özlale'nin bu konuda kendisine tek kelime etmediğini öne sürdü.

"ORTAYA DEKONT KOYUN"

Bolat, 7 Ekim akşamı operasyon öncesinde bir SUKUK kira sertifikası olan tasarruf hesabını kapattığı ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiği yönündeki iddiaları aynı gece cevapladığını belirtti.

Özlale'nin 8 Ekim'de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına dayanarak hesabından 170 milyon lira çektiği yönünde iddiada bulunduğunu aktaran Bolat, söz konusu tutarın kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer şekilde toplanmasından kaynaklandığını savundu.

Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaya dayanıyordu."

"MAL VARLIĞI BİLDİRİMLERİM İLGİLİ KURUMLARDA MEVCUT"

43 yıllık mesleki hayatı boyunca elde ettiği tasarrufların kaynağının belli olduğunu belirten Bolat, mal varlığı bildirimlerinin devletin ilgili kurumlarında bulunduğunu ifade etti. Bilgilerin kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında ve denetiminde de yer aldığını kaydetti.

Bolat, 16 Eylül 2026'dan bu yana yürütülen soruşturmaların bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler yapılıp yapılmadığı, bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazanç elde edilip edilmediği ve olası suç ortaklarının belirlenmesine ilişkin olduğunu belirtti.

Soruşturma sürecinin Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve yakın takibi doğrultusunda yürütüldüğünü savunan Bolat, adli merciler ve ilgili denetim kurumlarının çalışmalarının hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve adalet ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Bolat'tan Özlale'ye sert cevap: "Hodri meydan dedim, sesiniz çıkmadı"

"SUKUK KİRA SERTİFİKASI HUKUKEN MEŞRUDUR"

Soruşturmaların başladığı 16 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de mevzuata uygun şekilde kurulmuş 2 bin 886 yatırım fonu bulunduğunu belirten Bolat, bu fonlarda yaklaşık 5,9 milyon yatırımcının tasarruflarını değerlendirdiğini kaydetti.

Bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmanın, kanunsuz veya haksız bir eylem bulunmadığı sürece o fonla ilgili sonradan başlatılan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmediğini ifade eden Bolat, kendisine ait SUKUK kira sertifikası işleminin de mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir işlem olduğunu savundu.

Bolat, söz konusu işlemlerin somut ve hukuken geçerli bir delil ortaya konulmadan soruşturmalarla ilişkilendirilmeye çalışılmasını eleştirdi.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Kendisine yönelik iddialar nedeniyle ilgili kişiler ve Özlale hakkında suç duyurularında bulunulduğunu ve manevi tazminat davaları açıldığını açıklayan Bolat, kişisel mali verilerinin kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiyle elde edildiğinin de yargı denetimine taşınacağını belirtti.

Açıklamasının sonunda 63 yıllık hayatını dürüstlük, hakkaniyet ve adalet ilkeleri üzerine kurduğunu ifade eden Bolat, şahsi itibarının dayanaktan yoksun iddialarla zedelenmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Bolat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İddia, delilin yerini tutmaz. Tekrarlanan iftiralar hakikate dönüşmez. İddia sahibi, iddiasını ispat etmedikçe müfteridir, şahitliği bile kabul edilmez. Alnımız açık, başımız diktir."

Bakan Bolat'tan Özlale'ye sert cevap: "Hodri meydan dedim, sesiniz çıkmadı"

Bakan Bolat'tan Özlale'ye sert cevap: "Hodri meydan dedim, sesiniz çıkmadı"

Bakan Bolat'tan Özlale'ye sert cevap: "Hodri meydan dedim, sesiniz çıkmadı"

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