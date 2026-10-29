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Bakan Çiftçi'den Erbakan mesajı: "Milletine hizmetle geçen bir ömür"

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100'üncü yıl dönümünde andı. Çiftçi, Erbakan'ın bağımsız Türkiye idealinin bugün de sürdürüldüğünü vurguladı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

"Milletine hizmetle geçen bir ömür" başlığıyla yaptığı paylaşımda Çiftçi, Erbakan'ın ilmi, fikirleri ve devlet insanlığıyla Türk siyasi hayatında derin izler bıraktığını belirtti.

"Millî kalkınma ve ağır sanayi hamleleriyle ülkemizin üretim gücünün artırılmasına öncülük etti" diyen Çiftçi, "Kendi imkânlarıyla üreten, sanayide güçlenen, her alanda bağımsız bir Türkiye için mücadele verdi. D-8’in kuruluşuyla ülkeler arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sundu" ifadelerini kullandı.

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Erbakan'ın siyasi hayatı boyunca birçok müdahale ve zorlukla karşılaştığını belirten Çiftçi, buna rağmen eski başbakanın devletine bağlılığından, millete hizmet azminden ve inandığı değerlerden vazgeçmediğini ifade etti.

Çiftçi, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu güçlü ve bağımsız Türkiye ideali, bugün Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve millî üretimden teknolojiye, savunma sanayiinden kalkınmaya kadar hayata geçirilen eser ve yatırımlarla geleceğe taşınıyor.

Ömrünü milletine hizmete ve ülkesinin istikbaline adayan Erbakan Hocamızı, doğumunun 100. yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

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