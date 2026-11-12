Bakan Çiftçi'den firarilere sert mesaj! "Kaçtığınız yer değişebilir ama..."

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, kırmızı bültenle aranan yeni nesil suç örgütü liderinin Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Çiftçi, yıl başından bu yana 45 ülkeden 805 firarinin iade edildiğini, 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nin açılış programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Konya ile olan bağlarından ve kentin kültürel değerlerinden söz eden Çiftçi, organizasyonun İstanbul'da yaşayan Konyalılar için memleket hasretini gidermeye vesile olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçiden firarilere sert mesaj! Kaçtığınız yer değişebilir ama...

Türkiye'nin güvenliği için suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çiftçi, bu mücadelenin yalnızca ülke sınırları içinde yürütülmediğini, yurt dışına kaçan suçluların da takip edildiğini söyledi.

Çiftçi, yıl başından bu yana 45 ülkeden 189'u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik" diye konuştu.

669 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE 1951 OPERASYON

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü kaydeden Çiftçi, bu yıl içerisinde 669 organize suç örgütüne karşı toplam 1951 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yurt dışında bulunan firarilerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik hedeflerini de açıklayan Çiftçi, kırmızı bültenle aranan ve ülkeye iadesi sağlanacak kişilerin sayısını yıl sonuna kadar 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Çiftçiden firarilere sert mesaj! Kaçtığınız yer değişebilir ama...

Suç örgütlerine seslenen Çiftçi, "Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek. Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, suç işleyerek yurt dışına kaçmanın kurtuluş olmayacağını belirterek, firarilerin bulunup adalet karşısına çıkarılması için mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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