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İstanbul Ümraniye'de öğretmene saldırı! Adli soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle öğretmenler odasını basan bir kişi, öğretmeni yumrukladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan saldırgan hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul’da kardeşinin sınıfta kalmasına sinirlenen bir kişi, öğretmenler odasında öğretmen yumrukladı. Saldırı Ümraniye’deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. Durmaz, tartışma sırasında öğretmeni yumrukladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmene yönelik saldırıyı gerçekleştiren Durmaz’ın gözaltına alındığını açıkladı.

'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Tunç'un açıklaması şöyle:

"İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum."

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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