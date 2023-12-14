Bakan Fidan, Aliyev’le bir araya geldi: İşte masadaki kritik konular...

14 Aralık 2023 11:49 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:56

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun diplomatik programı devam ediyor. Bakan Fidan’ın son durağı dost ve kardeş ülke Azerbaycan oldu.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

KRİTİK KONULAR ELE ALINACAK

Bakan Fidan ile Aliyev görüşmesinde kritik konular masaya yatırılacak. Fidan’ın gündeminde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karabağ Zaferi'nin ardından Güney Kafkasya'da tesis edilmeye çalışılan barış görüşmeleri, müzakere edilen maddeler ve gelinen son durumun ele alınması bulunuyor.

AZERİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek. İki mevkidaş görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Burada da, Ermenistan’la barış süreci, Güney Kafkasya'daki son durum, nakil hatları, lojistik hatları, ulaşım ağları ve buradaki sorunların çözümü noktasında Ankara'nın desteği bir kez daha Bakü yönetimine iletilecek.