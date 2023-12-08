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    • Haberler > Gündem > Bakan Fidan asıl tehlikeye dikkat çekti, bölge ülkelerini uyardı: Bu sorun artık İsrail ve Filistinlilerden büyüktür

    Bakan Fidan asıl tehlikeye dikkat çekti, bölge ülkelerini uyardı: Bu sorun artık İsrail ve Filistinlilerden büyüktür

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bakan Fidan asıl tehlikeye dikkat çekti, bölge ülkelerini uyardı: Bu sorun artık İsrail ve Filistinlilerden büyüktür
    Hakan Fidan, Gazze, Israil

    Bakan Fidan, İsrail Filistin savaşına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "İsrail'in arkasında Batı var, o zaman Filistin'in arkasında da bölge ülkeleri olmalı" diyen Bakan Fidan, "Bu sorun artık İsrail ve Filistinlilerden büyüktür ve tüm topluma mal olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Dışileri Bakanı Hakan Fidan İsrail-Filistin savaşına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. 

    CNN Türk'e konuşan Fidan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Her türlü görüşme iki devletli çözüm üzerine olmalıdır. Bu sorun artık İsrail ve Filistinlilerden büyüktür ve tüm topluma mal olmuştur.' ifadelerini kullandı. Bakan Fidan garantörlük için de iki devletli çözüm olmalı o zaman Türkiye her katkıyı vermeye hazırdır.

    "İSRAİL'İN ARKASINDA BATI VAR"

    İsrail'in arkasında Batı var, o zaman Filistin'in arkasında da bölge ülkeleri olmalı' açıklamasında yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz her türlü katkıya hazırız"

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