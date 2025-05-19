Bakan Fidan, Belgrad'da Layic’i kabul etti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Layic ile Belgrad Büyükelçiliği’nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan’da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic’i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği’nde Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic’i kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru