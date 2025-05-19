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Bakan Fidan, Belgrad'da Layic’i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Fidan, Belgrad&#039;da Layic’i kabul etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Layic ile Belgrad Büyükelçiliği’nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan’da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic’i kabul etti.

Bakan Fidan, Belgrad'da Layic’i kabul etti - 1. Resim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği’nde Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic’i kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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