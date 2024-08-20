Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.