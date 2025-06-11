Bakan Fidan Suudi mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomatik temasları sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
GÜNDEM GAZZE
Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.
Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş