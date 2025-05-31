İsrail Ramallah toplantısını engelleyecek! Arap dışişleri bakanları bir araya gelecekti

İsrail, pazar günü Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının, Ramallah’ta Filistin yönetimine gerçekleştirmeye hazırlandıkları ziyareti engelleme kararı aldı.

DIŞ HABERLER - Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in Suudi Arabistan'ın en üst düzey diplomatının başkanlık ettiği Ortadoğu dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetin Batı Şeria'ya yapacağı tarihi ziyareti engelleme kararı aldığını söyledi.

İSRAİL'DEN ARAP DİPLOMATLARIN BATI ŞERİA ZİYARETİNE ENGEL

İsrail basınından Times of Israel'in haberine göre; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, pazar günü Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelecekti. İsrailli yetkili, Filistin Yönetimi'nin heyetin ziyaretini "Filistin devletinin kurulmasını teşvik etmek" için kullanmayı planladığını söyledi.

İsrail, Filistin Yönetimi'ni ziyaret etmeyi amaçlayan Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının ülkeye girişini engelleme kararı aldı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BM'DE MASAYA YATIRILACAK

Önümüzdeki ay, Suudi Arabistan ve Fransa, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde iki devletli çözümü yeniden canlandırmayı amaçlayan uluslararası bir konferansa eş başkanlık edecek. Fransa, konferans sırasında bir Filistin devletini tanımayı düşünüyor. İsrail, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kurmak da dahil olmak üzere, çabaya karşı mücadele etmeyi amaçlayan adımlar atıyor.