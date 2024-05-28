Bakan Fidan’dan Gazze gündemi! Soykırım destekçisi ABD’yi işaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi kasıp kavuran Filistin soykırımı masaya yatırıldı. Bakan Fidan, en başından beri katliama destek veren ABD’yi ve Batılı ülkeleri unutmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Ankara'da ortak basın toplantısında bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde, dünyayı kasıp kavuran Filistin meselesini konuştu. Fidan, sözlerine "İnsanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz." şeklinde başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"ABD'NİN DESTEĞİ OLMASA SOYKIRIM OLMAZDI"

Çalışmaların devam edeceğine vurgu yapan Bakan Fidan, ABD ve bazı Batı ülkelerinin soykırıma destek verdiğini net bir şekilde söyledi. "Başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail'in güvenli savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değildir. Bu elbette ki sebepleriyle birlikte uluslararası topluma bir maliyet üretecektir. Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir."

ŞEHİT EDİLEN MISIRLI ASKERLERE DEĞİNDİ

"Başından beri bu savaşın durdurulmaması halinde büyük bir yayılma riski taşıdığını hep ifade etmiştik. Biliyorsunuz Kızıldeniz'deki olaylar daha sonra bölgede gelişen diğer gelişmeler yayılma riskini hep gündemde tuttu. Dün itibarıyla da Refah Sınır Kapısı'nda bir Mısırlı askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermekte. Ben bu vesileyle Mısır hükümetine ve devletine başsağlığı diliyorum. Şehit olan asker kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de başsağlığı dileklerimizi hem şahsım hem de devletim adına buradan iletiyorum."

Bakan Fidan, Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan ülkelerle ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Filistin'in devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalarımız da son sürat devam etmekte. Bu konuda sistemli bir çalışma sürdürmekteyiz. Uluslararası toplu bu konuda ağır ve geç hareket etmekte. Fakat şuan olmadığı şekliyle Filistin davasını destekleyen Filistinlilerin devletleşme yolundaki çabalarını haklı gören bir atmosfer oluşmuş durumda. Biz bu atmosferin daha yapısal bir duruma evrilmesi için çalışıyoruz. Son olarak 3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması ve 1 ülkenin de tanıma yolunda olduğunu söylemesi fevkalade önemli bir gelişme. Bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz."

FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI

"Evvelsi gün Brüksel'de yapılan toplantılarda şöyle bir husus gündeme getirildi. Artık 150'ye yakın ülke Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bundan sonra ne yapılmalı?

Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu tanıma hala kabul edilmiş değil 1 ülkeden dolayı. Bu diğer ülkelerin Filistin'le devlet ilişkisi kurmasının önünde engel değil. Her tanıyan ülke Filistin ile Türkiye'nin yaptığı gibi kurabilir.

Devam eden işgal var. İşgal şartlarının elverdiği ölçüde Filistin'in devlet olarak tanınması ve ona göre iş birliği yapılması fevkalade önemli. Çünkü giderek İsrail özellikle illegal yerleşimciler yoluyla Filistin devletinin elindeki toprakları alıyor ve Filistin'e yaşayacakları alan bırakmama yönündeki projesini devam ettiriyor.

Bu insanlık vicdanını derinden yaralayan planı uygulamanın artık sonuna gelindi. Ne insanlık vicdanı ne kamuoyu bunu taşımıyor.

Yıllardır gerek propaganda yoluyla gerek diğer anlatılar yoluyla insanlıkla oluşturdukları ilüzyonla mevzi kazandılar. Artık bu ilüzyon dağıldı, insanlık maalesef Gazze'de şehit olanların kanı üzerinden yeni bir Filistin gerçeğine 2024 yılında gözünü açtı.

Bu Filistin gerçekliği daha önce de ifade ettik sadece Filistin halkının özgürlüğünü ve egemenliğini ifade etmiyor aynı zamanda uluslararası sistemin on yıllardır oluşturduğu yalan imparatorluğunun da bir anlamda çökmesi için bir başlangıcı teşkil ediyor."