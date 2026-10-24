Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü
Başlık ResmiBakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi.

Kaydet
|

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İstanbul’da Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle bir araya geldi.

Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü
Başlık ResmiBakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı İstanbul'da kabul etti. Bakanlık, görüşmeye ilişkin NSosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Zeynula'yı kabul ettiği aktarıldı.

Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü
Başlık ResmiBakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeden kareler paylaşıldı.

Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü
Başlık ResmiBakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.