Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İstanbul’da Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle bir araya geldi.



Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı İstanbul'da kabul etti. Bakanlık, görüşmeye ilişkin NSosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Zeynula'yı kabul ettiği aktarıldı.

Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeden kareler paylaşıldı.





Bakan Fidan’dan İstanbul’da diplomasi trafiği! Yemen ve Kuzey Makedonya’dan üst düzey isimlerle görüştü

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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