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Bakan Fidan'dan kritik görüşme! Gündemde tek bir konu var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Fidan&#039;dan kritik görüşme! Gündemde tek bir konu var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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