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Bakan Fidan ile Ürdünlü mevkidaşı arasında kritik temas! Gündem Suriye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Fidan ile Ürdünlü mevkidaşı arasında kritik temas! Gündem Suriye
Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Ateşkes, Ürdün, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü.

Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumunun ele alındığı görüşmede Suriye'nin bölünmesi yönündeki çabalara dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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