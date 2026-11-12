İklim değişikliği sadece sıcaklıkları artırmakla kalmayacak, milyonlarca insanı yaşadığı yeri terk etmek zorunda da bırakacak. Dünya Bankasına göre 2050’ye kadar 216 milyon kişi ülke içinde göç edebilir. Bakan Göktaş, iklim krizinin yol açacağı bu büyük hareketliliğin aileleri ve sosyal hayatı nasıl etkileyeceğini belirlemek için yeni çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

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Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim krizinin yalnızca çevreyi değil, toplumların nüfus yapısını ve sosyal yaşamını da değiştirdiğini söyledi.

Göktaş, Dünya Bankasının tahminlerine göre 2050 yılına kadar 216 milyon kişinin iklim değişikliği nedeniyle kendi ülkesi içinde göç etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Bu hareketliliğin, kırsal nüfusun azalmasından kentlerin hızla büyümesine, hane yapılarından bakım düzenine kadar toplumsal yaşamın pek çok yönünü yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Nüfusun yapısı, iklim risklerinin nasıl hissedileceğini belirliyor. Aynı sıcak hava dalgası, genç nüfuslu bir şehirde başka, yaşlanan bir toplumda başka sonuçlar doğuruyor. Aynı kuraklık, geçimini tarımdan sağlayan bir bölgede ekonomik bir sarsıntıya dönüşebilir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, bugün dünyada 3 milyar 300 milyon ila 3 milyar 600 milyon insan iklim değişikliğine karşı yüksek düzeyde kırılgan koşullarda yaşıyor.

Bakan Göktaş tarih verdi: 216 milyon kişi yer değiştirecek

Bu kırılganlık yaşa, gelire, hane yapısına ve yaşanılan yere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Ayrıştırılmış veriler sayesinde bu farklılıkların hangi bölgelerde yoğunlaştığını ve nasıl bir müdahale gerektirdiğini belirleyebiliriz. Aksi halde, değişen bir toplumu dünün haritasıyla yönetmeye çalışırız"

KADINLARIN İKLİM KRİZİNDEN NASIL ETKİLENDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçları insan odaklı sosyal politika anlayışıyla ele aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yürüttüğümüz bir saha araştırmasıyla iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini inceliyoruz. Araştırmadan elde edeceğimiz bulguları, kadınların güçlenmesine yönelik politikalarımıza yansıtmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra sosyal risk haritalarımızla, bölgelerin sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Bu haritalarda iç ve uluslararası göç hareketlerini de sosyal risk göstergeleri arasında değerlendiriyoruz.

Bakan Göktaş tarih verdi: 216 milyon kişi yer değiştirecek

AİLE POLİTİKALARI YENİ NÜFUS YAPISINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

İklim değişikliğinin yol açabileceği nüfus hareketleri, bu göstergeler üzerinden sosyal risk haritalarımıza yansıtılabilecek. Böylece göçün aile yapısı, sosyal hizmet ihtiyacı ve yerel kırılganlıklar üzerindeki etkilerini daha yakından takip edebileceğiz. Bu veriler ışığında sosyal hizmetlerimizi değişen demografik koşullara göre planlama kapasitemizi güçlendireceğiz. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, değişen nüfus yapısını dikkate alarak aile politikalarımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz."

Bakan Göktaş, bugün ülkelerin iklim ve nüfus verilerini farklı yöntemler ve göstergelerle topladığını, bu nedenle veri toplama yöntemlerinde ortak standartlar geliştirmeleri ve ülkeler arasında bilgi paylaşımını güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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