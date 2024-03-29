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Bakan Güler ABD'li heyeti ağırlayacak, masada üç dosya var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Güler ABD&#039;li heyeti ağırlayacak, masada üç dosya var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Güler’in, ABD’li heyetle görüşmesinde ikili askerî ilişkiler ile terörle mücadelede iş birliği ve F-16’lara ilişkin süreç ele alınacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisinden gelecek heyeti ağırlayacak. Bugün gerçekleşecek görüşmede, masada üç başlık var. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinden dört kişilik heyet ile bir araya gelecek olan Bakan Güler’in ilk olarak gündeme getireceği konu ABD’den terör örgütünün Suriye uzantısı YPG’ye verilen destek olacak. Türkiye’nin terör konusundaki hassasiyetlerini anlatacak olan Güler, ABD’nin Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden YPG’ye verdiği desteği kesmesini bir kez daha isteyecek.

Görüşmede, Türkiye’nin Irak’a yönelik yapacağı operasyonun da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmenin bir diğer başlığı ise F-16 tedarik ve modernizasyon süreci olacak. Son dönemde Türkiye’nin ABD ile diplomatik ilişkilerinin ivme kazandığına dikkat çeken Millî Savunma Bakanlığı kaynakları görüşmenin Türkiye’nin millî güvenlik hassasiyetlerinin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat olacağını söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan, İzmir Limanı’nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesini değerlendiren MSB kaynakları “Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan limanlarına ziyaret gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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