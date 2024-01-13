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    Bakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 9 şehit verilen terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti. MSB'nin tepe kadrosu bölgede incelemelerde bulunacak.

    Bakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, dün gece Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. Terör örgütü PKK mensupları yine yoğun sisli havayı fırsat bilerek Metina bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi. Ardından çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. 

    Teröristlere misliyle karşılık verildi. Sıcak çatışmada 12 terörist öldürülürken dün geceden beri Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava ve karadan destek atış vasıtalarıyla çok sayıda PKK hedefi yerle bir edildi. İcra edilen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    BAKAN GÜLER SINIR HATTINDA

    Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hain terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti.

    MSB'nin tepe kadrosu bölgede incelemelerde bulunacak.

    Bakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."

    IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON

    Dün gece Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki askeri üsse hain saldırının ardından gece boyu Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda 29 terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yaşar GülerMilli Savunma BakanıTerörPKKŞırnak
    Haberler > Gündem > Bakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında
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