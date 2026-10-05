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Bakan Gürlek'in avukatından Ahmet Şık'a: "Artık muhatap alınmayacak"

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Bakan Gürlek'in avukatından Ahmet Şık'a:
Başlık ResmiBakan Gürlek'in avukatından Ahmet Şık'a: "Artık muhatap alınmayacak"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Adır, iddiaları destekleyen tek bir belgenin ortaya konulamadığını belirterek suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Adır, Şık'ın daha önce dile getirdiği iddiaları destekleyecek somut bilgi ve belgeleri sunmasının istendiğini belirtti. Ancak bugüne kadar bu iddiaları destekleyen tek bir belgenin dahi ortaya konulamadığını ifade etti.

SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI

Açıklamada, Şık'ın paylaşımlarının dayanaktan yoksun olduğu ve gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Bu gerekçeyle Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve tazminat davası açıldığı bildirildi.

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"GEREKLİ CEVAP HUKUK ÖNÜNDE VERİLECEK"

Abdullah Adır, bundan sonraki süreçte Şık'ın açıklamalarına kamuoyu önünde cevap verilmeyeceğini belirtti.

Adır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir."

Açıklamada, bundan sonraki süreçte Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek'e yönelik iddialarına kamuoyu önünde karşılık verilmeyeceği vurgulandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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